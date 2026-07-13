بریتانیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یک گروه دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میدهد. این تصمیم که روز دوشنبه ۲۲ تیر اعلام شد، «حرکه اصحاب الیمین الاسلامیه» را نیز دربرمیگیرد.
تصمیمهای جدید دولت کارگری بریتانیا نیاز به تصویب در پارلمان این کشور را دارد.
لندن اعلام کرده که سپاه پاسداران و گروه دوم در پی مجموعهای از حملات یهودستیزانه در مجامع عمومی این کشور در فهرست گروههای تروریستی قرار گرفتهاند.
این اقدام باعث میشود عضویت در این گروه، شرکت در نشستهای آن یا نمایش نشان (لوگو)ی آن در اماکن عمومی، جرم کیفری محسوب شود.
با این اقدام، عملاً هرگونه حمایت از این گروهها در بریتانیا غیرقانونی شده و به پلیس و سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا اختیارات جدیدی برای مقابله با هرگونه تهدید مرتبط با آنها داده میشود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در بیانیهای در این زمینه گفت: «این اختیارات جدید، تعقیب قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف این گروهها را انجام دهد، آسانتر خواهد کرد.»
بریتانیا همچنین اعلام کرد که گروه «حرکه اصحاب الیمین الاسلامیه» که مرتبط با جمهوری اسلامی است، مسئولیت هفت حمله مرتبط با جوامع یهودی و اسرائیلی و نیز رسانههای فارسیزبان از جمله حمله عمدی با انگیزه یهودستیزانه و به آتش کشیدن چهار آمبولانس در این کشور در ماه مارس سال جاری میلادی را بر عهده گرفته است.
بریتانیا روز سهشنبه ۱۶ تیرماه نیز کاردار ایران، دیپلمات ارشد تهران در این کشور، را بهدلیل حمله به یک روزنامهنگار ایرانی در لندن احضار کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامهنگار شاغل در یک رسانه فارسیزبان در لندن، به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
این دو نفر، ناندیتو بادئا ۲۱ ساله و جورج استانا ۲۵ ساله، که دادستانهای بریتانیایی گفتهاند بهعنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل میکردند، اتهام «ایراد جراحت عمدی» را نپذیرفته بودند، اما در ماه ژوئن در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن مجرم شناخته شدند.
قانونگذاران بریتانیایی سال گذشته اعلام کرده بودند که ایران تهدیدی گسترده و قابلتوجه برای بریتانیا محسوب میشود.
با این حال سفارت ایران در لندن این اتهامات را «بیاساس، با انگیزه سیاسی و خصمانه» خواند.
وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا نیز پس از سالها فشار از داخل و خارج این بلوک، روز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی موافقت کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفت که وزرای خارجه این اتحادیه تصمیم گرفتند که در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات ایران در دیماه ۱۴۰۴، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «سازمان تروریستی» اعلام کنند.
کایا کالاس با اشاره به این که «سرکوب نمیتواند بیپاسخ بماند» در شبکه ایکس نوشت: «وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا بهتازگی گامی قاطع برداشتند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند.»
او تأکید کرد: «هر حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را میکشد، در واقع در مسیر نابودی خود گام برمیدارد.»
ایالات متحده، کانادا و استرالیا پیشتر سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده بودند. در داخل اتحادیۀ اروپا نیز آلمان و هلند مدتها خواستار چنین اقدامی بودند و استدلال میکردند که نقش این نیرو در سرکوب داخلی و فعالیتهای بیثباتکننده در خارج از کشور، چنین تصمیمی را توجیه میکند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندترین شاخه نیروهای مسلح ایران بهشمار میرود که بهطور مستقل از ارتش جمهوری اسلامی فعالیت میکند و مستقیماً به علی خامنهای، رهبر دوم جمهوری اسلامی، پاسخگو بود.
این نهاد بلافاصله بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به دستور روحالله خمینی برای «حفاظت از انقلاب اسلامی» تأسیس شد و از آن زمان به نیرویی چندشاخه تبدیل شده است که یگانهای زمینی، دریایی، هوایی، اطلاعاتی و نیروهای ویژه اختصاصی خود را در اختیار دارد.
سپاه پاسداران همچنین کنترل نیروی شبهنظامی بسیج و نیروی قدس، شاخه برونمرزی خود را در دست دارد؛ نیرویی که به حمایت از گروههای شبهنظامی در سراسر خاورمیانه متهم شده است.
این نهاد با در اختیار داشتن بیش از ۱۸۰ هزار نیرو، نقشی محوری در امنیت داخلی ایران، کنترل مرزها و برنامههای موشکی ایفا میکند و در عین حال از طریق تسلط بر صنایع و زیرساختهای کلیدی، نفوذ اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.