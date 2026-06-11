بیانیۀ مشترک ۲۲ کشور در محکومیت اقدامات «تروریستی و ایذایی» ایران، در خاک آنها

بیست و دو کشور از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی مشترکاً به ایران هشدار دادند که به حملاتش به افراد «در خاک آنها» خاتمه دهد.

در این بیانیۀ مشترک که پنجشنبه ۲۱ خردادماه منتشر شد، سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی به‌دلیل استفادۀ «اسفناک» از دار ودسته‌های خلافکار محلی و بین‌المللی برای اجرای نقشه‌هایشان در اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه محکوم شده‌اند.

کشورهای امضاکنندۀ بیانیه می‌گویند: «تلاش برای قتل، آدم‌ربایی، آزار، ارعاب، یا سایر اشکال حمله به افراد در خاک ما، ناقض حاکمیت ملی و عرف بین‌المللی است. این اقدامات باید بلافاصله متوقف شوند».

به گفتۀ این کشورها «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس، بخش برون‌مرزی این نهاد، در حملات مرگبار و اقدامات بدخواهانه علیه ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی نقش داشته‌اند».

کشورهای امضا کننده می‌گویند: «ما در تعهدمان به حفاظت از کشور و مردممان در مقابل این قبیل تهدیدها، با اتحاد کنار یکدیگر می‌ایستیم. جمهوری اسلامی باید همین حالا دست از این رفتارش بردارد».

این کشورها همزمان ایران را به حمایت پشت پرده از مجموعه‌ای از حملات در گوشه و کنار اروپا علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و آمریکایی، که مسئولیت‌شان را گروهی موسوم به «حرکه اصحاب الیمین الاسلامیه» بر عهده گرفته، متهم کرده اند.

این گروه که نامش به معنای «جنبش اسلامی یاران دست راست» است، مسئولیت حملاتی علیه جوامع یهودی در بریتانیا، بلژیک و هلند را پذیرفته است. از جمله چاقو زدن به دو مرد یهودی در شمال لندن و مجموعه‌ای از حملات با بمب‌های آتش‌زا به کنیسه‌ها و سایر اماکن و اموال یهودی در پایتخت بریتانیا؛ حوادثی که طی ماه‌های اخیر رخ داد.

تابستان گذشته استرالیا تهران را به هدایت دست‌کم دو حملۀ یهودی‌ستیزانه، از جمله اقدام به آتش‌زدن یک کنیسه در ملبورن و یک کافۀ کوشِر در سیدنی متهم، و سفیر جمهوری اسلامی در کانبرا را اخراج کرد.

کانبرا سفیر خود در تهران را هم فراخواند و عملیات کنسولی در سفارت خود در ایران را هم به حال تعلیق در آورد.

آذرماه گذشته استرالیا سپاه پاسداران را به‌عنوان یک نهاد حکومتی حامی تروریسم معرفی و اقدامات خصمانۀ احتمالی‌اش در استرالیا را «رفتار خشونت‌بار، خطرناک و بی‌سابقۀ تحت هدایت یک کشور خارجی در خاک استرالیا» توصیف کرد.

در واکنش، وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی تصمیم استرالیا را «اقدامی توهین‌آمیز و غیر قابل توجیه» و موجب وهن قواعد و معیارهای بین‌المللی خواند.

بیانیۀ اعتراضی و هشدارآمیز تازه را علاوه بر ایالات متحده، کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند، بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، ایرلند، نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، جمهوری چک، پرتغال،‌ لیتوانی، لتونی، استونی، بلغارستان، آلبانی و مقدونیۀ شمالی امضا کرده اند.