دولت استرالیا، در پی حملات دو سال اخیر به برخی مراکز یهودیان در این کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان «حامی دولتی تروریسم» معرفی کرد.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، روز پنج‌شنبه ششم آذر اعلام کرد این تصمیم پس از ارزیابی‌های اطلاعاتی اتخاذ شده که نشان می‌دهد سپاه پاسداران در سازماندهی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا نقش داشته است.

اشارۀ این مقام استرالیا به حمله به رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» در سیدنی در اکتبر سال ۲۰۲۴ و کنیسۀ «عِدات ییسرائل» در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۳ است که منجر به تیرگی روابط دیپلماتیک تهران و سیدنی شد.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، شهریور امسال اعلام کرد دستگاه امنیتی کشورش به شواهد «معتبر» دست یافته که نشان می‌دهد دولت ایران پشت دو حمله آتش‌سوزی و خرابکاری در این دو مکان متعلق به یهودیان بوده است.

او همچنین این حملات را «اقداماتی خطرناک و بی‌سابقه از سوی یک دولت خارجی در خاک استرالیا» توصیف کرد و از اخراج سفیر جمهوری اسلامی از کانبرا خبر داد.

به دنبال این اتهام، دولت استرالیا سفارت خود در تهران را تعطیل و همۀ کارکنانش را به کشوری ثالث منتقل کرد و وزیر خارجه استرالیا هم گفت سه دیپلمات دیگر ایرانی نیز همراه با خود سفیر باید ظرف هفت روز خاک استرالیا را ترک کنند.

در واکنش، وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی اتهام اقدامات «یهودستیزانه» در استرالیا با هدایت سپاه پاسداران را انکار کرد و مدعی شد که این اتهامات ناشی از چالش‌های داخلی این کشور پس از اعلام به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین است.

همان زمان نخست‌وزیر استرالیا این را هم اعلام کرد که دولت او قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این فقط از سوی ایالات متحده و کانادا به‌عنوان سازمان تروریستی معرفی شده بود.

از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در سال ۲۰۲۳، حملات یهودی‌ستیزانه در سیدنی و ملبورن تا مدتی افزایش یافت و مقام‌های استرالیایی گفته بودند که گمان می‌کنند عوامل خارجی به مجرمان محلی برای انجام حملات در این کشور پول می‌دهند.

پروندۀ اتهامات عاملان بازداشت‌شدۀ حملات در سیدنی و ملبورن همچنان در حال رسیدگی است و نخست‌وزیر استرالیا قبلاً گفته است «کاملاً مشخص است» که سپاه پاسداران با حمله به کنیسهٔ یهودیان و رستوران یهودیان ارتباط داشته است.

با این حال، مقام‌های استرالیایی گفته‌اند شواهد و مدارک را عمومی نخواهند کرد زیرا ممکن است از سوی دادگاه پذیرفته نشود و هم‌زمان انجام یک محاکمهٔ عادلانه برای مظنونان نباید به خطر بیفتد.

مایک برگس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، هم گفته است سپاه پاسداران «از شبکه‌ای پیچیده از عوامل نیابتی برای پنهان کردن دخالت» در دو حملهٔ یهودستیزانه در استرالیا استفاده کرده است.

اتهام استرالیا به سپاه پاسداران در فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی موجب شد رسانه‌های بین‌المللی بار دیگر گزارش‌های متعددی در مورد تاریخ ده‌ها سالهٔ تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این نوع تحرکات در خارج از مرزهای ایران منتشر کنند.

تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا و سوئد در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی در مورد استفادهٔ جمهوری اسلامی از باندهای بزهکاران در این کشورها برای ضربه‌زدن به اهداف مرتبط با یهودیان و اسرائیلی‌ها و یا مخالفان جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده‌اند.

در تازه‌ترین مورد از این دست، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نیمه آبان امسال از طرح سپاه پاسداران برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک و خنثی شدن این طرح در تابستان امسال خبر دادند، هرچند مقام‌های مکزیک گفتند از این طرح و خنثی شدن‌ آن بی‌خبرند.