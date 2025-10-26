سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، موساد، روز یکشنبه چهارم آبان اعلام کرد که یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان طراح اصلی طرحهای ناکام حمله به یهودیان در اروپا و استرالیا شناسایی کرده است.
در بیانیهای مشترک از سوی موساد و دفتر نخستوزیری بنیامین نتانیاهو آمده است که تهران پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تلاشهای خود را برای هدف قرار دادن مراکز و افراد اسرائیلی و یهودی در سراسر جهان تشدید کرده است.
این حمله باعث عملیات گسترده ارتش اسرائیل و آغاز جنگ غزه شد.
در این بیانیه آمده است که طی سال گذشته و امسال، تلاش برای انجام حملاتی در آلمان، یونان و استرالیا با همکاری موساد خنثی شده است.
شخص مسئول این اقدامات، فردی با نام «سردار عمار» معرفی شده که به گفته اسرائیل از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
در بیانیه اضافه شده است: «تحت فرماندهی عمار، سازوکار گستردهای برای سازماندهی حملات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی، در داخل و خارج از اسرائیل ایجاد شد.»
این سازوکار «مستقیماً مسئول تلاش برای انجام حملات افشاشده در یونان، استرالیا و آلمان در سال گذشته است و شکستهای مکرر آن منجر به موجی از بازداشتها و افشای شبکه شد.»
به گفته موساد، این شبکه برای پنهان کردن نقش ایران، افراد غیرایرانی را جذب کرده، از باندهای جنایتکار استفاده کرده و بر محرمانگی و تقسیم شدید وظایف میان اعضا تأکید داشته است.
پلیس ضدتروریسم یونان تابستان سال گذشته اعلام کرد که هفت نفر از جمله دو شهروند ایرانی را در ارتباط با دو حمله آتشسوزی جداگانه علیه یک هتل متعلق به اسرائیلیها و یک کنیسه در مرکز آتن که اوایل همان سال رخ داده بود، بازداشت کرده است.
تیر ماه امسال نیز دادستانهای آلمان اعلام کردند که یک شهروند دانمارکی در برلین مظنون به جاسوسی از افراد، مؤسسات یهودی و اماکن مرتبط با اسرائیل به نفع دستگاه اطلاعاتی ایران بوده است.
این مرد ۵۳ ساله و دارای اصالت افغان بعدها در شهر آرهوس دانمارک بازداشت شد. دادستانها گفتند این عملیات شناسایی میتوانست برای آمادهسازی حملات احتمالی انجام شده باشد.
ایران در آن زمان اتهامات جاسوسی را «بیاساس و خطرناک» خواند.
سفارت ایران در برلین نیز این ادعاها را بخشی از کارزار تبلیغاتی برای منحرف کردن توجه از جنگ ۱۲ روزه توصیف کرد.
روز چهارم شهریور استرالیا ایران را مسئول دو حمله ضدیهودی در خاک خود معرفی کرد و اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی را از کانبرا اخراج کرده است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، گفت دستگاه امنیتی کشورش به شواهد «معتبر» دست یافته که نشان میدهد دولت ایران پشت دو حمله آتشسوزی و خرابکاری در رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» در سیدنی در اکتبر گذشته و کنیسه «عِدات ییسرائل» در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۳ بوده است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش، تصمیم استرالیا را دارای انگیزههای سیاسی دانست.