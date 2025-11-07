مقامهای آمریکایی و اسرائیلی از طرح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک و خنثی شدن این طرح در تابستان امسال خبر دادند.
وبسایت اکسیوس روز جمعه ۱۶ آبان در گزارش خود اعلام کرد این طرح از سوی واحدی از نیروی قدس سپاه موسوم به «یگان ۱۱۰۰۰» طراحی شده بود؛ همان واحدی که در ماههای اخیر نیز گزارش شد در تلاش برای حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا بوده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف این عملیات که از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شده و تا نیمه نخست سال ۲۰۲۵ همچنان فعال بود، ترور خانم عینات کرانتس نایگر، سفیر اسرائیل در مکزیک، بوده است.
اکسیوس بهنقل از منابع خود میگوید مسئول اجرای طرح یکی از مأموران یگان ۱۱۰۰۰ بوده که سالها در سفارت ایران در ونزوئلا به جذب و هدایت نیروهای ایرانی در سراسر آمریکای لاتین مشغول بوده و سپس به تهران بازگشته بود.
مقامهای آمریکایی در گفتوگو با خبرگزاریهای فرانسه و رویترز، بدون ارائه جزئیات، تأیید کردند که «این طرح مهار شده و در حال حاضر تهدیدی وجود ندارد». نمایندگی ایران در سازمان ملل از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
یک مقام آمریکایی به رویترز گفت: «این تازهترین نمونه از تاریخ طولانی تلاشهای مرگبار حکومت ایران در سراسر جهان علیه دیپلماتها، روزنامهنگاران، مخالفان و هر کسی است که با آنها اختلافنظر دارد؛ موضوعی که باید هر کشوری را که ایران در آن حضور دارد، نگران کند.»
اورن مارمورستاین، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، نیز از نهادهای امنیتی و انتظامی مکزیک برای خنثی کردن این طرح تشکر کرد و گفت: «جامعۀ اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل با همکاری نزدیک با نهادهای امنیتی جهان به تلاش خود برای مقابله با تهدیدهای ایران و نیروهای نیابتیاش علیه اهداف اسرائیلی و یهودی ادامه خواهد داد.»
این گزارشها در حالی منتشر میشود که تنش میان ایران و اسرائیل از فروردین ۱۴۰۳ بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
۱۳ فروردین آن سال، اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمله کرد و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران را کشت، از جمله محمدرضا زاهدی، از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه، و محمدهادی حاجرحیمی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه. ایران نیز در پاسخ موشکها و پهپادهایی را به سوی اسرائیل شلیک کرد.
کمی بیش از یک سال بعد، اسرائیل به ایران حمله برد و جنگ ۱۲ روزه بین دو کشور درگرفت؛ جنگی که در آن، ایالات متحده نیز با بمباران سه سایت هستهای اصلی ایران مشارکت داشت.
پیشتر نیز مقامهای اطلاعاتی آمریکا هشدار داده بودند که ایران در آمریکای لاتین شبکههایی برای عملیات برونمرزی دارد و از خاک ونزوئلا بهعنوان پایگاه لجستیکی استفاده میکند.
آمریکای لاتین سابقه خشونتهای مرتبط با ایران را دارد؛ از جمله بمبگذاری در مرکز یهودیان بوئنوسآیرس در سال ۱۹۹۴ که ۸۵ نفر کشته شدند و آرژانتین و اسرائیل آن را به گروه حزبالله لبنان نسبت دادند که به ادعای آنها به دستور حکومت ایران عمل کرده بود.
ایالات متحده و متحدانش بارها ادعا کردهاند که ایران و نیروهای نیابتیاش تلاش کردهاند حملاتی خشونتآمیز علیه مخالفان تهران انجام دهند.
در تازهترین مورد، دادگاهی در نیویورک هفتم آبانماه دو عضو مافیای روس را به اتهام دست داشتن در توطئهٔ نافرجام ترور مسیح علینژاد، مخالف ایرانی- آمریکایی جمهوری اسلامی، هر کدام به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
سرویسهای امنیتی بریتانیا و سوئد سال گذشته هشدار داده بودند که تهران از باندهای جنایی برای اجرای حملات خشونتآمیز در آن کشورها استفاده میکند. لندن اعلام کرده بود که از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۰ طرح مرتبط با ایران را خنثی کرده است.
دستکم ۱۲ کشور دیگر نیز آنچه را «افزایش طرحهای ترور، آدمربایی و آزار و اذیت توسط سرویسهای اطلاعاتی ایران» نامیدهاند، محکوم کردهاند.
مقامات جمهوری اسلامی همواره این اتهامات را رد کردهاند.