ارزیابی امنیتی از احتمال افزایش حملات تروریستی در اتحادیه اروپا در پی جنگ ایران

یک ارزیابی امنیتی رسمی در اتحادیه اروپا حاکی از «افزایش نگرانی» از احتمال وقوع حملات تروریستیِ تلافی‌جویانه در اروپا در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران است.

این ارزیابی امنیتی که رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی آن را رؤیت کرده، با اشاره به افزایش خطر از جانب افغانستان و ایران هشدار می‌دهد که تروریسم و افراط‌گری خشونت‌آمیز «تهدیدی چشمگیر برای اتحادیه اروپا» است.

این سند ۲۳ صفحه‌ای که شورای اتحادیه اروپا تهیه کرده، بیشتر به اخبار و گرایش‌ها در سال ۲۰۲۵ پرداخته است تا تهدیدهای مرتبط با جنگ در ایران.

با این همه در آن هشدار داده شده است که افزایش تنش در ایران به بالا رفتن سطح نگرانی از «فعال شدن شبکه‌های نیابتی و هسته‌های خفته برای انجام حملات تلافی‌جویانه در اروپا» دامن زده است.

بر اساس این سند، این هشدار بیشتر دربارهٔ کشورهایی صدق می‌کند که جمعیت مسلمان یا یهودی «بزرگ یا چشمگیری» دارند.

ارزیابی امنیتی اتحادیه اروپا در نگاه به افغانستان نیز درباره تهدید «گروه داعش خراسان» هشدار داده است،؛ شاخه‌ای از گروه تروریستی داعش که هم‌چنان فعال است و «یکی از تهدیدهای خارجی عمده» برای قاره اروپا شمرده می‌شود.

در سال جاری میلادی، حملات تروریستی قابل توجهی گزارش نشده است، اما چند حمله منفرد و جداگانه، به‌ویژه به یهودیان در چند کشور اروپایی، رخ داده است.

در هفته‌های اخیر افرادی با بمب‌های آتش‌زا به چند کنیسه، یک فروشگاه حلال یهودیان، و چهار آمبولانس یک خیریۀ یهودی در لندن و شهرهای دیگر در بریتانیا حمله کرده‌اند.

تشکیلات اطلاعاتی بریتانیا و سوئد در یک سال و اندی گذشته گزارش‌های متعددی در مورد استفادهٔ جمهوری اسلامی از باندهای بزهکاران در این کشورها برای ضربه‌ زدن به اهداف مرتبط با یهودیان و اسرائیلی‌ها و یا مخالفان جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده‌اند.

در حالی که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال پشتیبانی تهران از حمله‌های یهودستیزانه در بریتانیا مطرح شده، یک گروه اسلام‌گرای مشکوک به ارتباط با ایران، موسوم به «حرکه اصحاب الیمین الاسلامیه»، به معنای «جنبش اسلامی یاران دست راست»، مسئولیت این حملات و حملاتی مشابه در چند کشور اروپایی را بر عهده گرفته است.

در آبان‌ماه سال گذشته هم سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، موساد، اعلام کرد که یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان طراح اصلی طرح‌های ناکام حمله به یهودیان در اروپا و استرالیا شناسایی کرده است.