ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گوید نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و کشتی‌هایی را که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شدند، در دریای خزر هدف قرار داده‌اند.

آقای زلنسکی روز شنبه سوم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوکراین شب گذشته در حملات دوربرد در دریای خزر به «نتایج بسیار خوبی» دست یافته و از جمله کشتی‌هایی را هدف قرار داده که در انتقال محموله‌های نظامی «با مشارکت ایران» استفاده می‌شدند. او جزئیات بیشتری درباره ناو جنگی یا کشتی‌های هدف قرارگرفته ارائه نکرد.

سرویس امنیتی اوکراین نیز روز شنبه اعلام کرد پهپادهای این کشور سکوی نفتی «فیلانوفسکی» متعلق به شرکت روسی لوک‌اویل در دریای خزر را هدف قرار داده‌اند.

به گفته این نهاد، دو کشتی باری «پورت اولیا ۲» و «بِگِی» نیز هدف حمله قرار گرفتند. سرویس امنیتی اوکراین می‌گوید این دو کشتی در انتقال محموله‌های نظامی میان روسیه و ایران نقش داشته‌اند.

روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت همتایان چینی و روسی‌اش به او اطمینان داده‌اند که به جمهوری اسلامی سلاح نمی‌فروشند.

او همچنین افزود: «به نظر من، دو کشور مهمی که اغلب در ارتباط با ایران از آن‌ها نام برده می‌شود، در این زمینه مشارکتی ندارند. اگر چنین کاری می‌کردند، برایشان بسیار بد می‌شد؛ و قطعاً به نفع‌شان نبود.»

چین و روسیه و ایران روابط استراتژیکی با یکدیگر دارند و به طور معمول از این سه کشور به عنوان «شرکای راهبردیِ عمل‌گرا» نام برده می‌شود.

به تازگی خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از چهار منبع مطلع نوشته بود تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روسیه در حملات اخیر پهپادی ایران به تأسیسات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌اِی، در منطقه نقش داشته است یا نه.

اوکراین در حالی از حمله به کشتی‌های مرتبط با ایران در دریای خزر خبر داده که مقام‌های جمهوری اسلامی بامداد جمعه از حملۀ آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیباکنار خبر داد.

رسانه‌های ایران جزئیات بیشتری دربارهٔ حمله به «مقر حضرت سیدالشهدا» اعلام نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که «گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است».

واکنش مسکو به حملات اوکراین در دریای خزر

از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه مدعی شد حملات اوکراین به تأسیسات مرتبط با «کنسرسیوم خط لوله خزر» مصداق «تروریسم انرژی» است که قزاقستان، روسیه و ایالات متحده را هدف قرار داده است.

قزاقستان روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود پس از آنکه حملات پهپادی منسوب به اوکراین باعث تعطیلی پایانه صادراتی این کنسرسیوم در دریای سیاه شد، تولید نفت خود را کاهش داده است.

پسکوف که اظهاراتش توسط خبرگزاری دولتی ریانووستی منتشر شد، گفت: «این آشکارا تروریسم انرژی است؛ همان کاری که آنها در دریای سیاه و دریای آزوف انجام می‌دهند.»

خبرگزاری ریانووستی همچنین گزارش داد که پسکوف این حملات را متوجه ایالات متحده نیز دانسته است، زیرا یکی از سهامداران این کنسرسیوم یک شرکت آمریکایی است.

توقف بارگیری نفت از خط لوله «کنسرسیوم خط لوله خزر» که نزدیک به دو درصد از نفت جهان را صادر می‌کند، نگرانی‌ها دربارهٔ عرضه جهانی نفت را تشدید کرده است؛ نگرانی‌هایی که پیش از این نیز به دلیل جنگ ایران و اختلال در عرضه نفت از عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان حوزه خلیج فارس افزایش یافته بود.