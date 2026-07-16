تغییرات در کابینه اوکراین؛ زلنسکی وزیر دفاع را برکنار کرد

میخایلو فدوروف، وزیر دفاع اوکراین، خبر برکناری خود را تأیید کرد که و در پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: «افتخار بزرگی بود که بهعنوان وزیر دفاع به مردم اوکراین خدمت کردم.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، هنوز بهطور علنی دربارهٔ این برکناری که خبر آن روز چهارشنبه ۲۴ تیر منتشر شد، اظهارنظر نکرده است.
رسانههای اوکراینی پیشتر گمانهزنی کرده بودند که فدوروف ممکن است برکنار شود، چون با دیگر اعضای کابینه که درگیر تأمین هزینههای دفاعی این کشور در جریان جنگ هستند، وارد «درگیری ساختاری» شده بود.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، خبر برکناری فدرورف موجی از نگرانی و واکنش را در محافل سیاسی و نظامی اوکراین برانگیخته و پرسشهای تازهای دربارهٔ نظارت بر دفاع سرسختانهٔ اوکراین در برابر تهاجم تمامعیار روسیه ایجاد کرده است.
با این حال، دن رایس، رئیس دانشگاه آمریکایی کییف و مشاور ویژۀ پیشین فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، در این باره به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که فدوروف ممکن است به پُست ارشد دیگری، از جمله نخستوزیری یا سفیر اوکراین در ایالات متحده، منتقل شود.
او تأکید کرد که البته «واقعاً نمیتوان فهمید» زلنسکی چه تصمیمی دربارهٔ او دارد.
رایس دربارهٔ فدوروف گفت: «فکر میکنم او در مدتزمانی بسیار کوتاه کار فوقالعادهای انجام داده… و میتواند کمک بزرگی به روابط اوکراین و آمریکا بکند. اما زمان نشان خواهد داد که رئیسجمهور زلنسکی چه میخواهد.»
فدوروف ۳۴ ساله، یکی از جوانترین وزیران دولت زلنسکی بود. او در سال ۲۰۱۹ بهعنوان نخستین وزیر تحول دیجیتال اوکراین منصوب شد؛ سمتی که هدف آن مدرنسازی خدمات دولتی ناکارآمد بود، خدماتی که بسیاری از آنها به دوران شوروی بازمیگشتند.
این اصلاحات که با عنوان «یک دولت در گوشی هوشمند» توصیف میشد، با استقبال اوکراینیها مواجه شد و محبوبیت و موفقیت فدوروف باعث ارتقای او به سمت معاون نخستوزیر با حوزهٔ مسئولیتی گستردهتر شد.
فدوروف در ژانویهٔ سال جاری به سمت وزارت دفاع رسید و اگرچه نداشتن پیشینهٔ نظامیاش باعث برخی نارضایتیها در میان نیروهای مسلح اوکراین شد، اما انتصاب او موجب جهش در جنگ پهپادی و تولید پهپادها شد؛ حوزهای از نوآوری نظامی که اوکراین در آن عملکرد برجستهای داشته است.
دورهٔ کوتاه وزارت دفاع فدوروف همزمان بود با شرایطی که نیروهای اوکراینی در نبرد با ارتش روسیه به وضعیتی نزدیک به بنبست رسیده بودند. در دوران او، پهپادهای تاکتیکی کوتاهبرد به اوکراین کمک کردهاند شکافهای موجود در خطوط دفاعی خود را پر کند و مانع پیشروی قابلتوجه نیروهای روسیه شود.
زلنسکی ۲۱ تیرماه آغاز تغییرات در دولت را اعلام کرد و گفت این تغییرات برای اجرای یک راهبرد سیاسی بهروزشده ضروری است.
او هدف از این تغییرات را نوسازی کابینهٔ وزیران معرفی و تأکید کرد که مسئولیت حوزههای کلیدی سیاست خارجی به مقامهایی با تجربۀ مرتبط واگذار خواهد شد.
زلنسکی چند روز پیش از این نیز از سرگی کورتسکی، مدیرعامل شرکت «نفتوگاز» اوکراین که بزرگترین شرکت دولتی انرژی در این کشور است، بهعنوان گزینۀ نخستوزیری بعدی حمایت کرده بود.
نفتوگاز یکی از منابع اصلی درآمد دولت و همچنین یک شرکت قدرتمند سیاسی در اوکراین است.