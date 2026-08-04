اوکراین و روسیه بار دیگر در طول شب موجی از حملات پهپادی را علیه مراکز تدارکاتی، تأسیسات انرژی و زیرساختهای غیرنظامی یکدیگر انجام دادند.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، از تأخیر متحدان غربی در ارسال سامانههای دفاع هوایی پاتریوت و دیگر کمکهای نظامی مورد نیاز، ابراز نارضایتی کرد.
اوکراین کارزار خود برای هدف قرار دادن شرکت وایلدبریز (Wildberries)، بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه، را با حملات هوایی ادامه داد و این بار یک انبار این شرکت در منطقه ولادیمیر روسیه را هدف قرار داد. مقامهای منطقهای و خود شرکت، وقوع این حمله را تأیید کردند.
این شرکت در روز سوم اوت اعلام کرد: «در نتیجه یک حمله، در مرکز لجستیکی این شرکت در منطقه ولادیمیر آتشسوزی رخ داد و مردم تخلیه شدند.» هنوز هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
این حمله یک روز پس از آن رخ داد که پهپادها یک انبار شرکت وایلدبریز در منطقه سامارا را هدف قرار دادند؛ منطقهای که حدود ۸۰۰ کیلومتر با مرز اوکراین فاصله دارد. فرماندار منطقه و ویدئوهای منتشرشده در اینترنت این حمله را تأیید کردند.
در هفتههای اخیر، نیروهای اوکراینی حدود دوازده انبار شرکت وایلدبریز را در مناطق مختلف روسیه هدف قرار دادهاند. اوکراین این شرکت را متهم کرده است که از تدارکات نظامی روسیه حمایت میکند و با فروش کالاهای دومنظوره، به تلاشهای جنگی مسکو کمک میرساند. مسکو این اتهامات را رد کرده است.
در اقدامی که به نظر میرسد حمله تلافیجویانه نیروهای روسیه بوده باشد، یک انبار متعلق به شرکت خردهفروشی آنلاین اوکراینیِ روزتکا (Rozetka) در منطقه کییف، در دوم اوت با دو پهپاد هدف قرار گرفت. با این حال گزارشی از زخمیشدن افراد منتشر نشد.
این حمله پس از آن انجام شد که روز پیشتر، همین مرکز در حملهای دیگر هدف قرار گرفته بود؛ حملهای که به گفته دادستانی منطقه کییف، یک کشته و دستکم شش زخمی بر جای گذاشت.
مقامهای روسیه اعلام کردند حمله پهپادی اوکراین به یک منطقه تفریحی در ساحل دریای سیاه روسیه، هفت کشته بر جای گذاشته است که سه تن از آنها کودک بودند.
همچنین به گفته سرگئی آکسیونوف، رئیس منصوبشده روسیه در شبهجزیره کریمه، در حملهای شبانه چهار نفر در کریمه کشته شدند. مسکو این شبهجزیره را در سال ۲۰۱۴ بهطور غیرقانونی از اوکراین ضمیمه کرد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در سوم اوت، طی یک شب ۱۳۱ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کرده است.
به گفته رابرت بروودی، فرمانده پهپادی اوکراین، واحدهای پهپادی این کشور طی چهار روز به چهار پالایشگاه نفت روسیه و پایانه دریایی تامان حمله کردند و خسارت گستردهای وارد کردند؛ از جمله گزارشهایی درباره نابودی ۱۲ مخزن ذخیره سوخت.
در همین حال، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسیه در طول شب ۱۸۱ پهپاد تهاجمی علیه اوکراین پرتاب کردند.
زلنسکی در پیامی در شبکههای اجتماعی در دوم اوت گفت که تنها در هفته گذشته، روسیه حدود ۱۹۰۰ پهپاد، نزدیک به ۱۶۰۰ بمب هوایی و ۱۴۴ موشک از انواع مختلف، از جمله موشکهای بالستیک علیه اوکراین شلیک کرده است.
مسکو که امسال در امتداد خط مقدم بیش از ۱۲۰۰ کیلومتری اوکراین دستاورد ارضی اندکی داشته یا تقریباً هیچ پیشروی قابلتوجهی نکرده است، حملات موشکی خود به اوکراین را تشدید کرده؛ در شرایطی که اوکراین با کمبود شدید سامانههای دفاع هوایی قادر به رهگیری موشکهای بالستیک پرسرعت روبهرو است.
پس از تازهترین حملات مرگبار هوایی روسیه به کییف و دیگر شهرهای اوکراین، زلنسکی از متحدان غربی خود ابراز نارضایتی کرد و خواستار تحویل سریعتر موشکهای دفاع هوایی پاتریوت و دیگر تسلیحات مورد نیاز شد.
او در سخنرانی شبانه خود در اول اوت گفت: «جهان موشکهای پاتریوت دارد. چیزی که اکنون اهمیت دارد این است که شرکای ما تصمیم سیاسی لازم را بگیرند؛ تصمیم برای ارائه تجهیزات مورد نیاز.»
او افزود: «ایالات متحده میداند ما به چه چیزی نیاز داریم. اروپا هم میداند ما به چه چیزی نیاز داریم... موشکهایی که برای دفاع در برابر موشکهای بالستیک طراحی شدهاند باید از مردم محافظت کنند، نه اینکه در انبارها نگهداری شوند.»