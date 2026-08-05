سازمان ملل متحد می‌گوید بیش از ۸۰۰ هزار نفری که در پی جنگ در لبنان آواره شده بودند، در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند.

این نهاد بین‌المللی روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد که صدها هزار آوارۀ لبنانی، پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب‌الله، بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کرده‌اند.

این اعلام شامگاه سه‌شنبه و هم‌زمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در رم با حمایت آمریکا صورت گرفت؛ مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا روز پنج‌شنبه ادامه یابد.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که «تا ۳۰ ژوئیه، ۸۲۱ هزار و ۷۷ نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کرده‌اند»، اما افزود که همچنان بیش از ۳۶۰ هزار نفر آواره هستند که حدود ۲۶ هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند.

حزب‌الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت ایران که حامی اصلی آن است، لبنان را وارد جنگ گسترده‌تر خاورمیانه کرد.

اسرائیل نیز در پاسخ، حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد؛ حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی، بیش از چهار هزار و ۳۰۰ کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها، بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.

آمریکا حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیهٔ اروپا تنها شاخهٔ نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.

از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش‌بس در لبنان نیز می‌شود، و همچنین پس از توافقی که با میانجی‌گری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است.

با این حال، لبنان همچنان از حملات و گلوله‌باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد؛ منطقه‌ای که بخشی از آن همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از ۷۰۰ هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به‌شدت مختل کرده است؛ منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است.

در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشینگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب‌الله، عقب‌نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است.

اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به «مناطق پایلوت» آغاز شود.

با این حال حزب‌الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است. نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، گفته است که مذاکرات مستقیم «برای لبنان چیزی جز ننگ، تحقیر و امتیازدهی‌های پیاپی به همراه نخواهد داشت.»