کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواستار «تحقیق سریع» آمریکا درباره بمباران مدرسه میناب شد

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب، خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات در این باره و اجرای «عدالت» شد.

اظهارات او روز جمعه هفتم فروردین، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله به این مدرسه که به درخواست ایران، چین و کوبا برگزار شد، مطرح شد.

به گفته آقای تورک «وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل» در مورد این حمله «بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند».

او از مقام‌های آمریکا خواست تا به سرعت تحقیقات را به پایان برساند و یافته‌ها را علنی کند.

مقام‌های آمریکا گفته‌اند مشغول تحقیق درباره حمله به مدرسه ابتدایی در میناب هستند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در عین حال هشدار داد که «مردم ایران بین درگیری و سرکوب گرفتار شده‌اند.» او گفت: «جنگ مسئولیت مقامات ایرانی را در قبال رعایت تعهدات حقوق بشری‌شان کم نمی‌کند.»

روز شنبه ۹ اسفند در حمله هوایی به یک مدرسه ابتدایی در میناب، دست‌کم ۱۷۵ نفر از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز کشته شدند. شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان تأیید کرده که در این حمله بیش از ۱۰۸ دانش‌آموز کشته شده‌اند و گفته است معلمان هم در میان قربانیان این حمله بوده‌اند.

چند رسانه آمریکایی از جمله روزنامه نیویور‌ک‌تایمز گفته‌اند بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ایالات متحده، «یک موشک کروز تاماهاک ایالات متحده به‌دلیل اشتباه در هدف‌گیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرد».

به گفته دو مقام آمریکایی آشنا با موضوع که با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی صحبت کردند، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به «اطلاعات قدیمی» باشد. با این حال، آنها هشدار دادند که این ارزیابی هنوز مقدماتی است.

این مقامات که در ۲۰ اسفند به شرط ناشناس ماندن به‌دلیل ادامه تحقیقات صحبت کردند، گفتند که نمی‌توانند گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌هایی مانند نیویورک تایمز و خبرگزاری رویترز در مورد اطلاعات نادرست را تأیید یا رد کنند، اما خاطرنشان کردند که یافته‌های اولیه به نظر می‌رسد به نتایج مشابهی اشاره دارند.

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده و دیگر مقامات آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، تأکید کرده‌اند که ایالات متحده «عمداً» غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

فیلم‌های گرفته شده از محل و گزارش‌های اولیه تحقیقاتی نشان می‌دهد که یک موشک کروز تاماهاوک به مدرسه برخورد کرده است. این سلاح توسط نیروهای آمریکایی استفاده می‌شود و در مرحله آغازین حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل به ایران به کار گرفته شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پیشتر گفته بود که ایران ممکن است «مسئول» این اتفاق باشد، با وجود اینکه ایران موشک‌های تاماهاک ندارد.

در نشست روز جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفت: «هیچ کس نمی‌تواند باور کند که حمله به مدرسه چیزی غیر از عمدی و آگاهانه بوده است.»

او که به صورت ویدئویی در این نشست شرکت کرد، با جنایت خواندن این حمله گفت: «نمی‌توان آن را توجیه و پنهان کرد و نباید با سکوت و بی‌تفاوتی با آن برخورد کرد.»

عراقچی افزود که حمله به مدرسه میناب «عمدی، آگاهانه و حساب‌شده» و توسط آمریکا انجام شد.

بر اساس گزارش‌ها، محدثه فلاحت، مادر دو کودک کشته شده در این حمله نیز از طریق ویدئو با شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت کرد و از دیپلمات‌های حاضر خواست تا به گفته او «نگذارند این فاجعه فراموش شود».

در نشست روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله به مدرسه ابتدایی در میناب قطعنامه‌ای مورد تصویب قرار نگرفت، اما نمایندگان کشورهای مختلف در محکومیت آن و ضرورت توقف جنگ جاری در خاورمیانه صحبت کردند. چند کشور مانند ترکیه، ایتالیا و آلبانی نیز به موضوع نقض حقوق بشر در داخل ایران و افزایش اعدام‌ها اشاره کردند.

نمایندگان ایالات متحده و اسرائیل در مباحث مطرح شده در نشست حاضر نشدند و در طول بحث صحبت نکردند.

نماینده چین، ایالات متحده و اسرائیل را به خاطر حملاتشان به ایران به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت «این حملات بدون مجوز شورای امنیت انجام شد و علت اصلی این فاجعه است.» نماینده کوبا نیز حمله به مدرسه میناب را «جنایت جنگی» خواند.

این دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود. پیشتر در روز چهارشنبه، به درخواست بحرین از طرف شورای همکاری خلیج فارس و اردن، نشستی در این شورای برگزار و قطعنامه‌ای در آن در محکومیت حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصویب شد.