جام جهانی ۲۰۲۶؛ روز سوم با برد استرالیا و اسکاتلند و گل تساوی برزیل به پایان رسید

سومین روز از جام جهانی ۲۰۲۶ با برد دو تیم اسکاتلند و استرالیا، به ترتیب، در برابر هاییتی و ترکیه و برابری دو تیم برزیل و مراکش در میدان به پایان رسید.
استرالیا با دو گل توانست در اولین بازی خود ترکیه را شکست دهد و در رده دوم این گروه بعد از آمریکا قرار بگیرد.
ترکیه که پس از ۲۴ سال دوباره به جام جهانی راه یافته است، امید زیادی به این بازی داشت که روز یکشنبه، ۲۴ خردادماه، در کانادا برگزار شد.
پیشتر در دیگر دیدار این گروه، تیم ملی آمریکا در بازی افتتاحیه موفق شد پاراگوئه را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست دهد. در حال حاضر در این گروه آمریکا با چهار گل زده و سه امتیاز صدرنشین است و پس از آن استرالیا با دو گل زده و سه امتیاز در رده دوم قرار دارد.
در دیگر بازی روز یکشنبه جان مکگین با به ثمر رساندن تکگل بازی در برابر تیم هائیتی در واقع پاسخ اعتماد استیو کلارک، سرمربی تیم اسکاتلند، را داد.
کلارک پیش از مسابقه گفته بود که انتخاب مکگین، کاپیتان تیم اروپایی استون ویلا، به جای رایان کریستی «سختترین تصمیمی بوده که تا به حال گرفته» است.
اسکاتلندیها روز جمعه، ۱۹ ژوئن، برای نبرد بعدی به شهر بوستون در آمریکا بازمیگردند.
جام جهانی ۲۰۲۶ در سه کشور آمریکا و کانادا و مکزیک به طور همزمان برگزار میشود.
روز سوم از این جام جهانی اما شاهد یک تساوی هم بود: برزیل در برابر تیم مراکش نتوانست به برد دست یابد که این قدر به دنبالش بود.
وینیسیوس جونیور، مهاجم برزیل، با تکگل خود تیمش را از شرمساری شکست در اولین بازی جام جهانی نجات داد و تساوی را برای قهرمان پنج دوره جام جهانی در برابر مراکش در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به ارمغان آورد.
برزیل که از سال ۱۹۳۴ تاکنون در اولین بازی جام جهانی نباخته است روز شنبه، به وقت آمریکا، با تکگل وینیسیوس به تساوی ۱-۱ با مراکش رضایت داد.
استرالیا پنج روز دیگر در سیاتل به مصاف آمریکا میرود، و پاراگوئه باید در برابر ترکیه بازی کند. بازی این دو سرنوشتساز و حساس خواهد بود، چرا که هیچ یک از این دو تیم گزینه باخت را ندارند.