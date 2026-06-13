روز دوم جام جهانی؛ پیروزی پرگل آمریکا مقابل پاراگوئه، تساوی کانادا و بوسنی

دومین روز جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی پرگل تیم آمریکا، یکی از میزبانان مشترک مسابقات به پایان رسید.
تیم ایالات متحده که در نخستین بازی خود، در لس آنجلس مقابل پاراگوئه به میدان رفته بود، توانست با ارائۀ یک بازی برتر، بخصوص در نیمۀ اول، با نتیجۀ ۴ بر یک به پیروزی برسد.
این مسابقه فعلاً پرگلترین بازی این مسابقات بوده است.
اولین «گل بهخودی» مسابقات هم در دقیقۀ هفتم این بازی ثبت شد؛ زمانیکه مدافع پاراگوئه با دفع اشتباه توپ، دروازۀ تیم خودی را باز کرد. همچنین «فولارین جری بالوگون»، بازیکن شماره ۲۰ تیم آمریکا در همین بازی دو گل به ثمر رساند؛یکی با پای چپ و یک با پای راست. او فعلاً تنها بازیکن دو گله مسابقات است.
پیش از شروع این مسابقه، کیتی پری خوانندۀ مشهور، به اجرای موسیقی پرداخت. جاستین ترودو، نخستوزیر پیشین کانادا و شریک زندگی اینروزهای کیتی پری هم در ورزشگاه حضور داشت. از دیگر چهرههای مشهور حاضر در استادیوم لسآنجلس میتوان به دیوید و ویکتوریا بکام، تام کروز، و بیل گیتز اشاره کرد. از مقامهای رسمی دو کشور هم مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده و سانتیاگو پِنیا رئیسجمهور پاراگوئه در کنار جانی اینفانتینو دبیر کل فیفا در جایگاه ویژه حضور داشته و این رقابت را از نزدیک تماشا کردند.
اما ساعاتی پیش از این دیدار هم، تیم کانادا دیگر میزبان مسابقات در تورنتو به مصاف بوسنی و هرزگوین رفت. در مسابقهای که افت و خیز چندانی نداشت، در نهایت دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند تا نخستین تساوی این رقابتها هم رقم بخورد.
در این گروه تیمهای قطر و سوئیس هم حضور دارند که تا ساعاتی دیگر مقابل هم صفآرایی خواهند کرد.
در روز اول مسابقات هم مکزیک در یکی از غیر معمولترین بازیهای افتتاحیه که شاهد سه کارت قرمز بود، ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست داد. در دیگر بازی این گروه هم کرۀ جنوبی، یکی از نمایندگان آسیا جمهوری چک را ۲ بر یک پشت سر گذاشت و اولین پیروزی تیمهای آسیایی در این دور از رقابتها را رقم زد.
در چهار مسابقهای که تاکنون برگزار شده، ۱۲ گل به ثمر رسیده تا فوتبالدوستان شاهد میانگین خوب ۳ گل در هر بازی باشند.