رابرت دووال، ستاره هالیوود و مباشر دُن کورلئونه، درگذشت

رابرت دووال، ستاره هالیوود و بازیگر نقش مباشر دن کورلئونه در فیلمهای پدرخوانده، روز یکشنبه، ۲۶ بهمنماه، در ۹۵ سالگی درگذشت.
خبر درگذشت این بازیگر قدیمی هالیوود را همسر او، لوسیانا دووال، روز دوشنبه در فیسبوک اعلام کرد.
دووال از جمله معدود بازیگرانی بود که از زمان سینمای کلاسیک هالیوود ماندهاند.
او در فیلمهای بزرگی چون «اینک آخرالزمان» با مارتین شین، «کشتن مرغ مقلد» با گریگوری پک و «پدرخوانده» با مارلون براندو و رابرت دنیرو همبازی بود.
دووال در سال ۱۹۳۱ در شهر سندیهگو در کالیفرنیا به دنیا آمد و در سال ۱۹۵۵ در یک مدرسه تئاتر در نیویورک ثبت نام کرد و در همان سالها با جین هکمن و داستین هافمن همخانه شد.
او اولین نقش سینمایی خود را در فیلم کشتن مرغ مقلد بازی کرد که در سال ۱۹۶۲ به روی پرده رفت.
رابرت دووال بهرغم بردن یک جایزه اسکار و چند بار نامزدی دیگر کمتر به عنوان نقش اول انتخاب میشد، اما در نقش دوم همیشه میدرخشید.
دووال تا ده سال پیش همچنان در فیلم و سریال بازی میکرد و آخرین بار در سال ۲۰۱۵ بار دیگر برای اسکار بازیگری نامزد شد.
رابرت دووال در ایران بیشتر به عنوان مباشر دن کورلئونه شناخته شده بود، اما در آمریکا او را بیشتر به عنوان «سرهنگ کیلگور» در فیلم «اینک آخرالزمان» میشناختند که در سال ۱۹۷۹ اکران شد.