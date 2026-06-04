مجلس نمایندگان آمریکا به محدود کردن قدرت ترامپ برای ادامۀ جنگ رأی مثبت داد

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه، ۱۳ خردادماه، به قطعنامۀ محدود‌ کردن قدرت دونالد ترامپ در ادامه جنگ با ایران رأی مثبت داد. هدف از این لایحه که تا حد زیادی نمادین است، منوط کردن جنگ با ایران به موافقت و مجوز کنگره است.

اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند، پس از بارها تلاش در سه ماهی که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، بالأخره توانستند با کمک چند عضو جمهوری‌خواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند.

حزب دموکرات در پی تصویب این لایحه در شبکه ایکس در پیامی نوشت:‌ «این [لایحه] پیامی با صدای بلند و شفاف به دونالد ترامپ از طرف مردم آمریکا است: وقت آن است که به جنگ غیرمردمی و غیرقانونی خود با ایران پایان دهد.»

در رأی‌گیری چهارشنبه، با پیوستن چهار نمایندۀ جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها، این لایحه با ۲۱۵ رأی موافق در مقابل ۲۰۸ رأی مخالف تصویب شد.

پیوستن این چهار جمهوری‌خواه از حزب رئیس‌جمهور آمریکا و تصویب لایحه، از نگرانی فزایندۀ اعضای کنگره، حتی در حزب جمهوری‌خواهان، نسبت به جنگ با ایران حکایت دارد.

دموکرات‌ها می‌گویند جنگ باید متوقف شود مگر آن که مطابق نص صریح قانون مهر تأیید کنگره ایالات متحده را داشته باشد.

آن‌ها در ۱.۵ ماه آغازین جنگ چهار بار تلاش کرده بودند از قدرت دونالد ترامپ در این زمینه بکاهند، اما هر بار اکثریت اعضای سنا یعنی جمهوری‌خواهان جلو تصویب قطعنامه را گرفتند.

با این حال تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا تا حد زیادی نمادین است، چرا که حتی در صورت تأیید در سنا، رئیس‌جمهور می‌تواند آن‌ را وتو کند.

این لایحه برای در امان ماندن از وتوی رئیس‌جمهور باید هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا رأی مثبت دست‌کم دو سوم اعضا را داشته باشد.

اگرچه بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، اعلام جنگ بر عهدۀ کنگره است، اما این محدودیت، عملیات نظامی کوتاه‌مدت، یا مواقعی که آمریکا با تهدید جدی و قریب‌الوقوع مواجه باشد را در برنمی‌گیرد.

کاخ سفید بارها گفته که اقدامات دونالد ترامپ، «قانونی» و در چارچوب حقوق او به عنوان فرمانده کل قوا است؛ قدرتی که برای حفاظت از ایالات متحده به رئیس‌جمهور تفویض شده است تا بتواند شخصاً فرمان عملیات نظامی محدود را صادر کند.

تصویب این لایحه جدید در مخالفت با جنگ ایران در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور آمریکا هفته‌ها است که تلاش می‌کند با حکومت جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ برسد.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه گفت گفت‌وگوها با ایران «بسیار خوب»‌ پیش می‌رود و ممکن است تا آخر همین هفته به توافق منجر شود، اظهارنظری که رسانه‌ها در آمریکا به آن بارها انتقاد کرده و آن را ترجیع‌بندی نادرست توصیف کرده‌اند.

این بار نظر وزیر خارجه ایران هم با ارزیابی رئیس‌جمهور آمریکا کاملاً در تعارض است. عباس عراقچی در همین روز، ضمن تأیید باز بودن راه‌های ارتباط و گفت‌وگو با ایالات متحده، تأکید کرد: «تاکنون هیچ پیشرفت ملموسی در مذاکرات، برای پایان‌ دادن به جنگ خاورمیانه به‌دست نیامده است.»