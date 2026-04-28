آمریکا روز سه‌شنبه، هشتم اردیبهشت، ۳۵ نهاد و فرد را به‌دلیل نقش آن‌ها در «ساختار بانکداری سایه» ایران تحریم کرد.

بر اساس بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این افراد و نهادها متهم شده‌اند که «جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و حمایت ایران از تروریسم را تسهیل کرده‌اند».

این دفتر همچنین هشدار داد هر شرکتی که برای عبور از تنگه هرمز به دولت ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «عوارض عبور» پرداخت کند، با تحریم‌های قابل‌ ملاحظه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های اعلام‌شده در روز سه‌شنبه شبکه‌هایی را هدف گرفته که به نیروهای مسلح ایران، از جمله سپاه پاسداران، امکان دسترسی به نظام مالی بین‌المللی را می‌دهند تا از طریق آن برای فروش‌ غیرقانونی نفت پول دریافت کنند، قطعات حساس برای موشک‌ها و دیگر سامانه‌های تسلیحاتی خریداری کنند و وجوه را به نیروهای نیابتی ایران منتقل کنند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در بیانیه‌ای گفت: «نظام بانکداری سایه ایران به‌عنوان شریان مالی حیاتی برای نیروهای مسلح این کشور عمل می‌کند و فعالیت‌هایی را ممکن می‌سازد که تجارت جهانی را مختل کرده و به خشونت در سراسر خاورمیانه دامن می‌زند».

او افزود: «منابع مالی غیرقانونی که از طریق این شبکه منتقل می‌شوند، از عملیات‌های مداوم تروریستی حکومت حمایت می‌کنند و تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی، متحدان منطقه‌ای و اقتصاد جهانی به شمار می‌روند».

آقای بسنت تأکید کرد هر نهادی که این شبکه‌ها را تسهیل یا با آن‌ها همکاری کند، در معرض «پیامدهای شدید» قرار خواهد گرفت.

فهرست کامل افراد و نهادهای تحریم‌شده:

اشخاص حقیقی:

ثریا مهری حاجی‌بابا؛ سید محمدمهدی الغفور؛ احسان مصلحی؛ احسان سعیدی‌نسب؛ محمود تدین؛ عبدالعظیم قنبریان؛ حمیدرضا رمضان؛ علیرضا کهکویی؛ امیر حسینی؛ فهیم ملکی؛ مریم انبرداران؛ وحید فلاحتکاری؛ مسعود کاووسی؛ صمد وفایی قوشچی؛ مجید شعشع و مرتضی علی بخشی.

شرکت‌ها و نهادها:

فراب سروش آفاق قشم؛ تجارت هرمس انرژی قشم؛ کیانزا ال‌تی‌دی؛ نیکان پژواک آریا کیش؛ فراتلو کربونه تریدینگ لیمیتد؛ آرکیوآی کامودیتی اچ‌کی لیمیتد؛ گازولیکس اینترنشنال کورپوریشن لیمیتد؛ گلوبنچر لیمیتد؛ ردوینگ گلوبال لیمیتد؛ نوسب ترید لیمیتد با نام قبلی « بسون ترید لیمیتد»؛ نیکس انرژی لیمیتد؛ تای لانگ تریدینگ لیمیتد.

شرکت‌های راهبر وابسته به بانک‌ها:

خاور تجارت آرکا کیش؛ نقش سیمرغ سهند؛ کارمانیا تجارت اثر کیش؛ آکو تجارت رویژ کیش؛ راهبر تجاری ستاره تابان کیش؛ تجارت سریر افروز کیش؛ صرافی صدف.