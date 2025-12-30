وزارت خزانهداری ایالات متحده روز سهشنبه ۹ دی اعلام کرد که ۱۰ فرد و نهاد مستقر در ایران و ونزوئلا را به دلیل نقش داشتن در برنامه «تهاجمی» تسلیحاتی و همکاری در حوزه پهپادها به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
سه فرد ایرانی در ارتباط با تلاش برای تهیهٔ مواد شیمیایی مورد استفاده در برنامهٔ موشکی ایران تحریم شدهاند. این مواد شامل پرفلورات سدیم، اسید سباسیک و نیتروسلولز هستند که در سوخت موشکهای سوخت جامد کاربرد دارند و به گفتهٔ آمریکا در برنامهٔ موشکی جمهوری اسلامی نقش دارند.
این افراد شامل مصطفی رستمی ثانی، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی خاص بینالمللی پردیسان رضوان شرق ، رضا زارع پورترقی (مدیرعامل و عضو هیئتمدیرهٔ همان شرکت) و یک واسطهٔ دیگر در این زنجیرهاند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، در میان نهادهای تحریمشده نام شرکت ونزوئلایی «Empresa Aeronautica Nacional SA» و رئیس آن، خوسه خسوس اوردانتا گونزالس، دیده میشود؛ نهادی که به گفته مقامهای آمریکایی در تجارت پهپاد میان ایران و ونزوئلا نقش داشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که اوردانتا «به نمایندگی از این شرکت، با اعضا و نمایندگان نیروهای مسلح ونزوئلا و ایران برای تولید پهپاد در خاک ونزوئلا هماهنگی کرده است».
جان هرلی، معاون وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این بیانیه گفت واشینگتن «به اقدامهای سریع خود برای محروم کردن تسهیلکنندگان مجتمع نظامی–صنعتی ایران از دسترسی به سامانه مالی آمریکا ادامه خواهد داد».
این تحریمها در حالی اعلام میشود که ایالات متحده در ماههای اخیر فشارها بر ونزوئلا را افزایش داده و بهویژه دست به تقویت گسترده حضور نظامی خود در جنوب دریای کارائیب زده است. واشینگتن همچنین شماری از اعضای خانواده و نزدیکان نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، و همسر او را نیز تحریم کرده است.
ایالات متحده پیشتر بارها ایران را به گسترش همکاریهای نظامی با متحدانش در آمریکای لاتین، از جمله در زمینه پهپادها، متهم کرده است.