روابط آمریکا و ایتالیا در پی اظهارات ترامپ درباره ملونی دچار تنش شد

انتشار اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دربارهٔ جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، روز جمعه، ۲۹ خرداد باعث تنش در روابط میان این دو متحد شد و آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، سفر برنامه‌ریزی شده‌اش به واشینگتن را لغو کرد.

بر اساس گفت‌وگویی که شبکه ایتالیایی «La7» از دونالد ترامپ منتشر کرده، رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که جورجیا ملونی در نشست اخیر رهبران گروه ۷ در فرانسه به ترامپ «التماس کرده» که با او عکس بگیرد. ترامپ گفته فقط به این دلیل که «دلش برایش می‌سوزد» با این درخواست موافقت کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفته که جورجیا ملونی «احتمالاً خوشحال بوده که با او صحبت کرده‌ام، مجبور نبوده‌ام با او صحبت کنم.»

انتشار این اظهارات با واکنش‌های گسترده در ایتالیا روبرو شد و جورجیا ملونی با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، صحبت‌های ترامپ را ساختگی خواند و گفت نه او و نه ایتالیا «هرگز التماس نمی‌کنیم.»

او با ابراز شگفتی از صحبت‌های دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «نمی‌دانم چرا رئیس‌جمهور ایالات متحده با متحدان خودش اینگونه رفتار می‌کند.»

خانم ملونی افز.ود: «فقط می‌توانم بگویم حیف است که او با دشمنان غرب، دشمنان ایالات متحده، و رهبرانی که در عوض با آنها بسیار سازش‌پذیرتر است، همین قاطعیت را نشان نمی‌دهد.»

در واکنشی دیگر، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، سخنان ترامپ را «سنگین و توهین‌آمیز» خواند و اعلام کرد که سفر برنامه‌ریزی شده‌اش به ایالات متحده را لغو می‌کند. این سفر قرار بود در روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده، ۲۱ و ۲۲ ژوئن، انجام شود.

برخی اعضای دیگر دولت ایتالیا هم با اعلام حمایت از نخست‌وزیر این کشور از صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا ابراز تاسف کردند.

وزیر دادگستری، گفت که این اظهارات «زخمی دردناک» به روابط ایتالیا و ایالات متحده می‌زند و وزیر دفاع، گفت: «این شوخی‌ها به نفع هیچ‌کس نیست.»

پیشتر جورجیا ملونی در پایان نشست گروه هفت در فرانسه از «فضای بسیار مثبت» و «بدون اصطکاک» بین ترامپ و دیگر رهبران حاضر در این اجلاس صحبت کرده بود. او چندین بار در این اجلاس هم با رئیس‌جمهور آمریکا دیده شد.

جورجیا ملونی تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران به داشتن روابط گرم با دونالد ترامپ مشهور بود اما این روابط پس از آنکه ملونی از اظهارات پاپ لئو چهاردم علیه جنگ حمایت کرد به سردی گرایید.

در واکنش به این مواضع، دونالد ترامپ به روزنامه ایتالیایی کوریرا دلاسرا در آن زمان گفت: «من از او شوکه شده‌ام. فکر می‌کردم شجاعت دارد، اما اشتباه می‌کردم.»

او همچنین تهدید کرده بود که نیروهای آمریکایی را از ایتالیا خارج خواهد کرد و گفت که رم در جنگ با ایران «هیچ کمکی به ما نکرده است.»

به نوشته خبرگزاری فرانسه، جورجیا ملونی تا پیش از جنگ اخیر تلاش می‌کرد خود را به عنوان پلی بین اروپا و دولت دونالد ترامپ تصویر کند.

علاوه بر ایتالیا، دونالد ترامپ از دیگر کشورهای اروپایی هم به دلیل عدم حمایتشان از آمریکا در جریان جنگ اخیر با ایران به تندی انتقاد کرده بود.