آمریکا تحریم‌ یک شرکت هواپیمایی عراقی «متهم به ارتباط با سپاه» را لغو کرد

ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تحریمهای اعمالشده علیه شرکت هواپیمایی عراقی «فلای بغداد» را لغو کرد.
این شرکت پیشتر بهدلیل مظنون بودن به داشتن ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمها قرار گرفته بود.
بر اساس بهروزرسانی وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا، تحریمهای مربوط به فلای بغداد و دو فروند از هواپیماهای آن برداشته شده، اما تحریمها علیه بشیر عبدالقاظم علوان الشبانی که پیشتر بهعنوان مالک این شرکت معرفی شده بود، همچنان پابرجاست.
واشینگتن در ژانویه ۲۰۲۴ این شرکت، هواپیماهایش و مالک آن را تحریم کرده و گفته بود که به نیروی قدس سپاه و گروههای نیابتی آن در عراق، سوریه و لبنان کمک میکند.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا دربارهٔ چرایی حذف این شرکت از فهرست تحریمهای آمریکا، به رادیو فردا گفت این شرکت پس از طی فرایند بازبینی اداری از فهرست تحریمها خارج شده است.
او افزود: این شرکت تغییرات قابلتوجهی در نحوه فعالیتهای خود نشان داده است، بهگونهای که ادامه حضور آن در فهرست دیگر موجه نیست.
به گفتهٔ این سخنگو، این اقدام بههیچوجه نشاندهنده تغییر در سیاست ایالات متحده در قبال دولت ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس، هیچ سازمان تروریستی فهرستشده یا هر فردی که از آنها حمایت کند یا به نمایندگی از آنها عمل کند، نیست. حذف امروز در چارچوب روند عادی اداری و پس از بررسی جزئیات مربوط به فلای بغداد انجام شده است.
او تصریح کرد: قدرت و اعتبار تحریمهای وزارت خزانهداری نه تنها از توانایی این نهاد در تعیین و افزودن اشخاص به فهرست تحریمها ناشی میشود، بلکه از آمادگی آن برای حذف نامها از این فهرست مطابق با قانون نیز سرچشمه میگیرد.
«هدف نهایی تحریمها مجازات نیست، بلکه تغییر رفتار و تقویت پاسخگویی است».
سخنگوی وزارت خزانهداری ایالات متحده تأکید کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه همچنان اختیار و صلاحیت اعمال تحریم علیه افراد و نهادها را بر اساس هر یک از اختیارات تحریمی تحت مدیریت خود حفظ میکند. این شامل امکان درج مجدد نام افراد یا نهادهایی است که قبلاً از فهرست خارج شدهاند.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند پارسال، واشینگتن با انجام حملات نظامی و اعمال تحریمها تلاش کرده که اقتصاد ایران را تضعیف کند و همچنین برخی از رهبران ارشد آن را هدف قرار داده است.
در واکنش، تهران تنگهٔ هرمز که حدود یکپنجم عرضه انرژی جهان از آن عبور میکند، را مسدود کرده و متحدان آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.
مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ بهصورت مقطعی پیش رفته و متوقف شده است، و وضعیت برنامه هستهای ایران و احتمال اعمال عوارض عبور از تنگه از جمله مهمترین نقاط اختلاف در این گفتوگوها به شمار میروند.