ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، آمار نظامیان کشتهشدۀ آمریکا در جریان جنگ خاورمیانه را بهروزرسانی و اعلام کرد که این آمار به ۱۷ نفر رسیده است.
سنتکام روز ۲۸ تیرماه اعلام کرد: «یک نیروی آمریکایی در شمال عراق در تاریخ ۲۷ تیرماه، هنگام انفجار کنترلشدهٔ مهمات عملنکرده مربوط به یک پهپاد تهاجمی سرنگونشدهٔ ایران، در حین انجام مأموریت کشته شد. یک نیروی دیگر نیز زخمی شده و همچنان برای جراحت جزئی تحت درمان پزشکی قرار دارد».
یک روز پیش از آن، سنتکام از نخستین تلفات رزمی در جنگ با ایران از ماه مارس خبر داده و گفته بود دو نیروی نظامی کشته و یک نفر دیگر در جریان عملیات دفاعی در اردن مفقود شده است؛ رخدادی که همزمان با تشدید درگیریها در منطقه، آتشبس شکننده را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
ارتش آمریکا در بیانیه جدید خود اعلام کرد: «پس از جستوجوی گسترده، نیروهای نظامی آمریکا امروز [در اردن] بقایای شناسایینشدهای را در محل پیدا کردند. روند بررسی برای احراز هویت این بقایا ادامه دارد»؛ موضوعی که احتمال میدهد این بقایا متعلق به نیروی مفقودشده باشد.
در این بیانیه مشخص نشده که حمله در کدام نقطه از اردن رخ داده است و تا زمان اطلاعرسانی به خانوادهها، هویت قربانیان اعلام نشده است.
مهمترین محل عملیات آمریکا در این متحد خاورمیانهای، پایگاه هوایی «موفق السلطی» در حدود ۸۰ کیلومتری امان است. نیروهای آمریکایی همچنین در پایگاه هوایی «شاهزاده حسن» و دیگر تأسیسات نظامی در اردن فعالیت دارند.
روزنامه آمریکایی والاستریت جورنال و برخی رسانههای دیگر به نقل از منابع خود گزارش دادند که این حمله در پایگاه موفق السلطی رخ داده است، پایگاهی که آمریکا از آن برای انجام حملات هوایی علیه ایران استفاده کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با شبکه نیوزنیشن گفت این تلفات «بسیار ناراحتکننده است... واقعاً غمانگیز است».
او افزود: «از وقوع چنین اتفاقی متأسفیم. اینها در خدمت به کشورمان است».
اردن محکوم کرد
اردن روز ۲۸ تیرماه نماینده ایران در امان را احضار کرد تا نسبت به حملات موشکی و پهپادی تهران به این کشور خاورمیانهای اعتراض کند و آنها را «وحشیانه و غیرقابل توجیه» خواند.
بیانیه سنتکام جزئیات بیشتری درباره تلفات در عراق ارائه نکرد.
نیروهای آمریکایی همچنان با هدف آموزش و مقابله با تروریسم در عراق حضور دارند، هرچند تعدادشان نسبت به اوج جنگ عراق که به ۱۷۰ هزار نفر میرسید، بهطور چشمگیری کاهش یافته است. مقامهای آمریکا و عراق گفتهاند قرار است این نیروها تا ماه سپتامبر بهطور کامل خارج شوند.
با احتساب تلفات جدید، شمار کشتههای شناختهشده نیروهای نظامی آمریکا از زمان آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال به ۱۷ نفر رسیده است که بهجز یک مورد، همگی بهعنوان تلفات رزمی ثبت شدهاند. این آمار شامل نیروی مفقودشده در اردن نمیشود.
در ۱۰ اسفند پارسال، شش نیروی نظامی در پی اصابت یک پهپاد به یک مرکز فرماندهی در کویت کشته شدند.
در ۱۸ اسفند، یک سرباز آمریکایی در حمله به پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» در عربستان سعودی کشته شد.
در ۲۲ اسفند، شش خدمهٔ یک هواپیمای سوخترسان در پی سقوط آن در غرب عراق جان باختند.
اوایل تیرماه نیز یک خلبان نیروی دریایی در حادثهای غیررزمی و در پی سقوط یک بالگرد در دریای عرب کشته شد.
در همین حال، گزارش شده است که در حملات اخیر به ایران ۵۰ نفر کشته و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شدهاند، هرچند این گزارش بهطور مستقل تأیید نشده است.
تا ۲۸ تیرماه، نیروهای آمریکایی هشت شب متوالی حملات هوایی علیه ایران انجام دادهاند که عمدتاً بر تنگهٔ هرمز متمرکز بوده است. تهران تلاش کرده است با هدف کنترل این تنگه، به کشتیهایی که به گفتهٔ آن مجوز لازم را نداشتهاند شلیک کند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد چهار کشتی بدون هماهنگی از تنگه عبور کردهاند و دو مورد از آنها «دچار حادثه شده و متوقف شدهاند»؛ ادعایی که قابل تأیید نیست.
ایران در ۲۸ تیرماه نیز به حملات خود ادامه داد و در واکنش به حملات هوایی آمریکا، متحدان عرب این کشور در حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داد؛ حملاتی که پنتاگون آنها را پاسخی به نقض تفاهمنامه میان دو طرف از سوی تهران دانست.
گزارش همکاری مشترک اسرائیل و اردن
ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای اسرائیلی و اردنی یک موشک ایرانی را که بهسوی شهر عقبه در اردن شلیک شده بود، رهگیری کردهاند.
ارتش اردن نیز اعلام کرد «سه موشک ایرانی که قلمرو این کشور را هدف قرار داده بودند» سرنگون کرده است، بدون آنکه محل دقیق را مشخص کند.
در همین حال، کویت اعلام کرد ایران یک نیروگاه آب و برق را هدف قرار داده که موجب آتشسوزی شده است. این سومین حمله طی سه روز به چنین تأسیساتی در کویت بود و مقامها گفتند روز قبل نیز یک سایت نفتی هدف قرار گرفته بود.