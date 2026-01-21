ایالات متحده انتقال زندانیان عضو داعش از سوریه به عراق را آغاز کرد

ارتش آمریکا روز چهارشنبه اول بهمن اعلام کرد که نیروهایش ۱۵۰ نفر از زندانیان عضو گروه «حکومت اسلامی» موسوم به «داعش» را از سوریه به عراق منتقل کردهاند و از تلاشی خبر داد که در نهایت میتواند به انتقال هفت هزار بازداشتی از سوریه منجر شود.
این انتقال پس از فروپاشی سریع «نیروهای سوریه دموکراتیک» به رهبری کردها در شمالشرق سوریه انجام میشود؛ رخدادی که نسبت به امنیت دهها زندان و اردوگاههای بازداشتی که این نیروها از آنها محافظت میکردند، تردید ایجاد کرده است.
در بیانیه ارتش آمریکا آمده است که ایالات متحده توانسته ۱۵۰ جنگجوی داعش را که در یک مرکز بازداشت در شهر حسکه سوریه نگهداری میشدند، به مکانی امن در عراق منتقل کند.
این بیانیه افزوده که در نهایت ممکن است تا هفت هزار بازداشتی داعش از سوریه به تأسیسات تحت کنترل عراق منتقل شوند.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه، سنتکام، گفت: «ما بهطور نزدیک با شرکای منطقهای، از جمله دولت عراق، هماهنگی میکنیم و صمیمانه از نقش آنها در تضمین شکست پایدار داعش قدردانی میکنیم.»
بعدتر در روز دوشنبه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که آقای کوپر با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، کوپر رئیسجمهور سوریه را در جریان انتقال بازداشتشدگان قرار داده و «انتظارات خود را از نیروهای سوری و همچنین تمامی نیروهای دیگر برای پرهیز از هرگونه اقدامی که میتواند در این روند اختلال ایجاد کند، مطرح کرده است».
سوریه روز سهشنبه از برقراری آتشبس با نیروهای کرد خبر داد؛ نیروهایی که دولت سوریه بخشهای وسیعی از قلمرو آنها را در شمالشرق کشور تصرف کرده و به آنها چهار روز مهلت داده است تا دربارهٔ ادغام در دولت مرکزی به توافق برسند. ایالات متحده به عنوان متحد اصلی کردها از آنها خواسته است این درخواست را بپذیرند.
خبرگزاری رویترز میگوید پیشرویهای برقآسای دولت در روزهای اخیر و تغییر نظر ایالات متحده از ادامه کنترل سرزمینی نیروهای دموکراتیک سوریه، بزرگترین تغییر در موازنه کنترل در این کشور از زمان سرنگونی بشار اسد توسط شورشیان از ۱۳ ماه پیش تا به حال بهشمار میرود.
یک مقام آمریکایی روز سهشنبه به این خبرگزاری گفت که حدود ۲۰۰ جنگجوی ردهپایین داعش از زندان «الشدادی» سوریه گریختهاند، اما نیروهای دولت سوریه بسیاری از آنها را دوباره بازداشت کردهاند.
بیش از ۱۰ هزار عضو داعش و هزاران زن و کودک مرتبط با این گروه نیز همچنان در زندانهای سوریه نگهداری میشوند.