رئیسجمهور ایالات متحده روز یکشنبه، ۱۶ فروردین، خبر داد که نیروهای ارتش آمریکا توانستهاند خلبان دوم یک جنگنده اف ۱۵ آمریکا را که در خاک ایران سقوط کرده بود، پیدا کرده و او را نجات دهند.
دونالد ترامپ در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که خلبان دوم که یک سرهنگ مسئول تسلیحات جنگنده بوده زخمی شده، اما نجات یافته است.
به گفتهٔ او، ارتش آمریکا شب ۱۵ فروردین «چندین هواپیمای مسلح به مرگبارترین تسلیحات» را برای نجات او به خاک ایران فرستاده است.
او افزود: «ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد! این واقعیت که توانستیم هر دو این عملیات را بدون کشته شدن حتی یک آمریکایی یا زخمی شدن حتی یک نفر انجام دهیم، بار دیگر ثابت میکند که ما به برتری و سلطهٔ هوایی قاطع دست یافتهایم».
یک فروند هواپیمای جنگنده «اف ۱۵ ای» آمریکا روز ۱۴ فروردین در استان کهگیلویه و بویراحمد سقوط کرد. سپاه پاسداران اعلام کرد که این جنگنده را سرنگون کرده است.
شهر دهدشت که به نظر میرسد خلبان در حوالی آن بوده یا یافت شده، تا مرز شلمچه بیش از ۳۰۰ کیلومتر و تا مرز ایران در جنوب دستکم ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد؛ این به آن معناست که نیروهای آمریکایی بامداد یکشنبه حداقل تا عمق ۲۰۰ کیلومتری یا بیشتر وارد خاک ایران شدهاند.
جنگنده اف ۱۵ آمریکا دو سرنشین داشت که یکی از آنها در همان ساعات اولیه توسط نیروهای جستوجو و نجات ارتش آمریکا پیدا شد، اما اثری از دیگری نبود.
خلبانان و سایر خدمۀ پروازی ارتش ایالات متحده، برای تابآوری پشت خطوط دشمن آموزشهای ویژهای میبینند؛ اما تعداد بسیار کمی از آنها فارسی میدانند و از اینرو، ناشناس باقی ماندنشان تا زمانی که نجات پیدا کنند، کار سادهای نیست.
پیدا نشدن یکی از خلبانها باعث شد که سپاه پاسداران به جستوجو برای یافتن این عضو ارتش آمریکا بپردازد و حتی برای یافتن و «زندهگیری» او توسط مردم جایزهای قابل توجه تعیین کند، جایزهای که میتواند غیرنظامیان را به منطقهای پرخطر فرستاده باشد.
در همین زمینه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روز یکشنبه گفت در حمله شنبهشب «دشمن» که در منطقه کوهسیاه در نزدیکی شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داد، پنج نفر از مردم منطقه کشته و هشت نفر مجروح شدند.
به گفتهٔ او، این افراد برای مداوا به بیمارستان امام خمینی دهدشت منتقل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری میزان، در ادامه «حملات شب گذشته دشمن» در مناطق وزگ و کاکان از استان کهگیلویه و بویراحمد هم چهار نفر دیگر کشته شدهاند.
مشخص نیست که این افراد نیروهای نظامی بودهاند یا نیروهایی که حکومت از آنها با عنوان «بسیج مردمی» یاد میکند.
به نوشته فاکسنیوز، میان نیروهای آمریکایی و نیروهای نظامی ایران در منطقه هیچ تبادل آتشی انجام نشده است؛ مشخص نیست که آیا نیروهای سپاه برای مقابله با آمریکاییها در این منطقه حضور داشتهاند یا خیر.
ساعتی پس از انتشار خبر نجات خلبان آمریکایی، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در بیانیهای ادعا کرد که دو فروند هواپیمای آمریکایی در جنوب اصفهان «منهدم شدهاند».
پیشتر رسانههای آمریکایی به نقل از مقامهای ارتش آمریکا خبر داده بودند که دو فروند هواپیمای ترابری سی ۱۳۰ در جریان انتقال نیروهای آمریکایی به خارج از خاک ایران در زمین گیر کرده بودند و فرماندهان عملیات خود تصمیم به تخریب هواپیماها گرفتهاند تا به دست نیروهای سپاه نیفتند.
استان اصفهان در جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد متصل است. به نظر میرسد عملیات نجات خلبان در منطقه دهدشت در کهگیلویه انجام شده است.