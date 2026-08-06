لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل، تصمیم واشینگتن در لغو ویزای سفیر برزیل در آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را «غیرمسئولانه و نسنجیده» توصیف کرد.

دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد، ویزای ماریا لوئیزا ریبیرو ویوتی، سفیر برزیل در واشینگتن، را لغو کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که برزیل از تأیید رسمی نامزد پیشنهادی ترامپ برای سمت سفیر آمریکا در برزیل خودداری کرد و همچنین برای دو دیپلمات آمریکایی ویزا صادر نکرد.

این اقدام نشانه تشدید اختلافات فزاینده میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل، است؛ اختلافاتی که روابط تجاری دو کشور را تحت تأثیر قرار داده و به یکی از موضوعات انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در ماه اکتبر تبدیل شده است.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که به شرط فاش نشدن نامش با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، به رویترز گفت در صورت حل‌وفصل این اختلاف، ویزای ماریا لوئیزا ریبیرو ویوتی، سفیر برزیل در واشینگتن، دوباره صادر خواهد شد.

او گفت: «اقدام انجام‌شده لغو ویزای یک دیپلمات ارشد بود و به معنای اخراج او از خاک آمریکا نیست.»

این مقام افزود: «او همچنان در آمریکا حضور دارد، اما بدون ویزا. اگر با تأیید رسمی نامزد پیشنهادی ما برای سفارت، توازن در روابط برقرار شود، ویزای او نیز دوباره صادر خواهد شد.»

برزیل چندین هفته است که از تأیید رسمی دنیل پرز، نماینده ایالت فلوریدا و از متحدان نزدیک مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، خودداری کرده است. ترامپ اول ژوئن او را برای سمت سفیر آمریکا در برزیل معرفی کرده بود.

دولت برزیل می‌گوید بررسی صلاحیت دنیل پرز مطابق با عرف دیپلماتیک بین‌المللی در جریان است و آمریکا باید پیش از اعلام رسمی نامزدی او، موافقت برزیل را جلب می‌کرد.

رویترز هفته گذشته به نقل از منابعی گزارش داده بود که برخی مقام‌های دولت ترامپ از تأخیر برزیل در این زمینه به‌شدت ناراضی شده‌اند.

برزیل ماه گذشته همچنین برای دو مقام دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا ویزا صادر نکرد. دولت برزیل روز سه‌شنبه از این تصمیم دفاع کرد و گفت سفر برنامه‌ریزی‌شده این دو مقام با هدف زیر سؤال بردن نظام انتخاباتی این کشور انجام می‌شد و آن را «تلاشی غیرقابل قبول برای مداخله در روند سیاسی داخلی» توصیف کرد.

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، لولا در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری از فلاویو بولسونارو، سناتور و پسر ارشد ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری پیشین و متحد نزدیک ترامپ، پیش افتاده است. ژائیر بولسونارو به اتهام طراحی کودتای سال ۲۰۲۲ دوران محکومیت خود را در حبس خانگی می‌گذراند.

این تنش‌ تازه با اتهام‌های متقابل دو کشور درباره دخالت ناموجه در امور داخلی یکدیگر همراه بوده است.

در حالی که مقام‌های دولت ترامپ، دولت لولا را به سانسور محافظه‌کاران و جانبداری از آنان در روندهای قضایی متهم کرده‌اند، برزیل نیز آنچه را تلاش آمریکا برای تأثیرگذاری بر سیاست کشورهای آمریکای لاتین به نفع جریان‌های محافظه‌کار می‌داند، رد کرده است.

لولا هفته گذشته گفته بود برزیل برای دو دیپلمات آمریکایی ویزا صادر نکرد، زیرا آنها برای «دخالت در انتخابات برزیل» قصد سفر به این کشور را داشتند.

ترامپ در ماه‌های اخیر بارها درباره رقابت‌های سیاسی در کشورهای آمریکای لاتین، از جمله انتخابات کلمبیا، شیلی و هندوراس، اظهار نظر کرده است. در مقابل، لولا که در انتخابات اکتبر برای چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری رقابت می‌کند، دفاع از حاکمیت ملی را به یکی از محورهای اصلی کارزار خود تبدیل کرده است.

پس از آنکه واشینگتن ماه گذشته با استناد به آنچه «رویه‌های ناعادلانه تجاری» خواند، بر برخی کالاهای برزیلی تعرفه ۲۵ درصدی وضع کرد، لولا خانواده بولسونارو را متهم کرد که برای کسب منافع انتخاباتی در اعمال این تعرفه‌ها نقش داشته‌اند؛ اتهامی که خانواده بولسونارو آن را رد کرده‌اند.