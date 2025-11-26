دیوان عالی برزیل حکم ۲۷ سال زندان ژاییر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، به جرم طراحی کودتای نافرجام را قطعی اعلام کرد و دستور داد این حکم اجرا شود.

این حکم روز سه‌شنبه ۴ آذر صادر شد و براساس آن، بولسونارو که از شنبهٔ گذشته بازداشت و به مقر پلیس فدرال برزیل در برازیلیا، پایتخت این کشور، منتقل شده بود، از این پس در بخش ویژه برای زندانیان تحت‌حفاظت زندانی خواهد بود.

بازداشت او پس از آن صورت گرفت که مقامات رسمی از تلاش بولسونارو برای شکستن پابند الکترونیکی خود خبر دادند؛ موضوعی که خود او نیز به آن اعتراف کرد، اما گفت که قصد فرار نداشته و به دلیل اثرات ناشی از مصرف دارو، به پابند آسیب وارد کرده است.

او در جلسه استماع روز یکشنبه هرگونه قصد فرار را رد کرد و گفت: «به‌دلیل مصرف داروهای ضدتشنج که پزشکان مختلف برایش تجویز کرده بودند، تصور می‌کرد دستگاه ردیابی مخفی در پابند کار گذاشته شده است.»

با این حال قاضی به نزدیکی سفارت آمریکا به محل زندگی او و رابطه نزدیک بولسونارو با دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت ممکن است او قصد فرار و درخواست پناهندگی سیاسی داشته باشد.

ژاییر بولسونارو در سپتامبر سال جاری به اتهام طراحی کودتا پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ در برابر لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا، نامزد چپ‌گرا، به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد.

دادستان‌ها اعلام کردند این طرح تنها به دلیل عدم حمایت فرماندهان ارشد ارتش ناکام ماند.

دیوان عالی برزیل همچنین روز سه‌شنبه به‌طور رسمی پرونده طراحی کودتای بولسونارو را مختومه اعلام کرد و با رد درخواست تجدیدنظر او در همین ماه، اعلام کرد که تمام راه‌های تجدیدنظر به پایان رسیده و حکم محکومیت قطعی شده است.

پنج نفر از هم‌دستان بولسونارو از جمله ژنرال‌ها و وزرای پیشین نیز روز سه‌شنبه، گذراندن احکام ۱۹ تا ۲۶ ساله خود را آغاز کردند.

بولسونارو پیش از بازداشت روز شنبه، بیش از ۱۰۰ روز را در حصر خانگی در برازیلیا به سر می‌برد؛ بازداشت او به‌دلیل پرونده‌ جداگانه‌ای بود که در آن متهم شده بود از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور متحد خود در آمریکا، خواسته تا در تعقیب قضایی علیه او اختلال ایجاد کند.

بولسونارو چهارمین رئیس‌جمهور پیشین برزیل است که پس از پایان دیکتاتوری نظامی این کشور در سال ۱۹۸۵ به زندان می‌افتد. در ماه مه، فرناندو کولور د ملو، از رؤسای جمهور پیشین برزیل، به دلایل پزشکی اجازه یافت نزدیک به ۹ سال حبس خود به جرم فساد را در خانه بگذراند. تیم دفاع بولسونارو خواستار رفتار مشابه است و می‌گوید بازداشت او جانش را به خطر می‌اندازد.

بولسونارو هنوز از عوارض اصابت چاقو به شکمش در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۱۸ رنج می‌برد و چندین عمل جراحی بر روی شکم داشته است. او همچنین از سکسکه‌های مداوم و غیرقابل کنترل ناشی از مشکلات معده رنج می‌برد که باعث تنگی نفس و غش کردن او می‌شود.

بولسونارو که از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ رئیس‌جمهور بود، همچنان بر «بی‌گناهی» خود تأکید دارد و می‌گوید «قربانی آزار و اذیت سیاسی» است.

خبرگزاری‌ها نوشته‌اند با حذف بولسونارو از صحنه سیاسی، پایگاه بزرگ محافظه‌کار برزیل در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ بدون رهبر مانده است؛ انتخاباتی که لوییس ایناسیو لولا دا سیلوا ۸۰ ساله، رئیس‌جمهور فعلی برزیل گفته قصد دارد برای چهارمین بار در آن شرکت کند.

خود لولا نیز در فاصله میان دوره‌های ریاست‌جمهوری‌اش به جرم فساد زندانی شده بود؛ او یک سال و نیم در زندان بود تا اینکه دیوان عالی حکم محکومیتش را لغو کرد.