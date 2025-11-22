پلیس فدرال برزیل رئیس جمهور سابق این کشور را بازداشت کرد

پلیس فدرال برزیل ژاییر بولسونارو، رئیس جمهور سابق این کشور، را در محل زندگی‌اش بازداشت کرد و به زندان انتقال داد.

بولسونارو در حالی روز شنبه، اول آذرماه، بازداشت شده که در حبس خانگی به سر می‌برد و در انتظار حکم دادگاه تجدیدنظر درباره حبس طولانی‌مدتش بود.

در شهریورماه سال جاری، قضات دادگاه عالی برزیل با اکثریت آراء ژاییر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق این کشور، را به ۲۷ سال حبس محکوم کردند.

بولسوناروی ۷۰ ساله به‌ اتهام «تلاش برای طرحی و اجرای کودتا» در برزیل مجرم شناخته شد.

او به این حکم اعتراض کرده بود و در حبس خانگی در انتظار حکم دادگاه تجدیدنظر بود.

خبرگزاری رویترز روز شنبه نوشت که وکلای آقای بولسونارو از توضیح درباره علت بازداشت مجدد او خودداری کرده‌اند، اما یک منبع مطلع به این خبرگزاری گفته است که این اقدامی «بازدارنده» بوده است.

خبر بازداشت مجدد این مقام سابق دست راستی که از او با عنوان «ترامپ حاره» هم یاد شده در حالی منتشر شده که روز جمعه رویترز خبر داده بود وکلای او درخواست حبس خانگی برای گذراندن ۲۷ سال زندان کرده‌اند.

به گفته وکلای بولسونارو، او به دلیل عوارض زخم شکم که چند سال پیش در حمله یک نفر به او ایجاد شد نمی‌تواند این مدت را در زندان سپری کند.

صدها نفر از طرفداران ژاییر بولسونارو در اکتبر سال ۲۰۲۲ به ساختمان کنگرهٔ برزیل هجوم بردند. مراجع قضایی برزیل هجوم طرفداران رئیس‌جمهور پیشین را بخشی از توطئه با هدف کودتا در این کشور می‌دانند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از دادستان‌های برزیل نوشته بود که کودتا تنها به دلیل عدم حمایت همه‌جانبهٔ ژنرال‌های ارتش ناموفق ماند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه در دولت دونالد ترامپ، در دفاع از ژاییر بولسونارو حکم دادگاه عالی برزیل را «با انگیزه‌های سیاسی» توصیف و تهدید کرده است که آمریکا به این حکم دادگاه در برزیل «به شکل مقتضی پاسخ خواهد داد».