بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل، به جرم طراحی کودتا به ۲۷ سال حبس محکوم شد

قضات دادگاه عالی برزیل با رأی اکثریت ژاییر بولسونارو، رئیس جمهور سابق این کشور، را به ۲۷ سال حبس محکوم کردند.

بولسوناروی ۷۰ ساله به دلیل ارتکاب به تلاش برای طرحی و اجرای کودتا در برزیل مجرو شناخته شده است.

او به رهبری طرحی برای براندازی دولت در پی انتشار نتایج آخرین انتخابات متهم شده بود، انتخاباتی که در آن رئیس‌جمهور فعلی، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، این فرمانده پیشین ارتش را شکست داد.

قضات دادگاه عالی برزیل روز پنج‌شنبه، ۲۰ شهریورماه، با رأی چهار عضو در برابر یک عضو ژاییر بولسونارو را در تلاش برای سرنگونی دا سیلوا در پی انتخابات سال ۲۰۲۲ محکوم معرفی کردند.

در اکتبر سال ۲۰۲۲، صدها نفر از طرفداران ژاییر بولسونارو به ساختمان کنگره برزیل هجوم بردند. مراجع قضایی برزیل هجوم طرفداران رئیس‌جمهور پیشین را بخشی از توطئه با هدف کودتا در این کشور می‌دانند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از دادستان‌های برزیل نوشته است که کودتا تنها به دلیل عدم حمایت همه‌جانبه ژنرال‌های ارتش ناموفق مانده است.

در حالی که وکلای بولسونارو حکم دادگاه عالی را «به طرزی باورنکردنی افراطی» توصیف کردند، وزارت خارجه آمریکا هم بلافاصله به این حکم واکنش نشان داد و آن را حکمی «با انگیزه‌های سیاسی» خواند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه در دولت دونالد ترامپ، همچنین تهدید کرد که آمریکا به این حکم دادگاه در برزیل «به شکل مقتضی پاسخ خواهد داد».

موضع روبیو بلافاصله با پاسخ وزارت امور خارجه برزیل مواجه شد که اعلام کرد از «تهدیدهای» مارکو روبیو هراسی ندارد.

دولت ترامپ در مردادماه گذشته هم پس از آن که ژائیر بولسونارو، رئیس‌ جمهور دست‌ راستی پیشین، به‌ دلیل نقض برخی محدودیت‌های قضایی در بازداشت خانگی قرار گرفت به این حکم اعتراض کرد.