جسد راب راینر، کارگردان و نویسنده سرشناس هالیوود، و همسرش، میشل سینگر، روز یک‌شنبه، ۲۳ آذرماه، در محل سکونت‌شان در شهر لس‌آنجلس در آمریکا کشف شد.

گزارش اولیه رسانه‌ها در ایالات متحده حاکی از «احتمال قتل» است. در همین زمینه شبکه ان‌بی‌سی به نقل از فردی نزدیک به خانواده راینر از «ضربات چاقو» بر بدن راینر گزارش داده است.

راب راینر کارگردان برخی از معروف‌ترین فیلم‌های هالیوودی است، از جمله «وقتی هری با سالی ملاقات کرد» با بازی بیلی کریستال و مِگ رایان که برخی آن را بهترین کمدی رمانتیک هالیوود می‌دانند، و «عروس شاهزاده خانم» با بازی رابین رایت.

یکی دیگر از فیلم‌های او که در دهه ۱۹۸۰ ساخت و بعدا هم به یکی از مهم‌ترین آثارش بدل شد و هم به سکوی پرش تعدادی از هنرپیشه‌های بسیار جوان آن از جمله کیفِر ساترلند «در کنارم بایست» [Stand by me] بود، داستان چهار دوست نوجوان که حادثه‌ای زندگی‌شان در شهری کوچک را زیر و رو می‌کند.

روز یک‌شنبه پلیس لس‌آنجلس بدون اشاره به نام راب راینر تأیید کرد که جسد یک مرد ۷۸ ساله و یک زن ۶۸ ساله در محل سکونت این کارگردان معروف یافت شده است.

کارن بَس، شهردار لس‌آنجلس، با اشاره به مرگ راب راینر و همسرش میشل از این «کارگردان، نویسنده، تهیه‌کننده و فعال سیاسی سرشناس» تقدیر و از مرگ آنها ابراز تأسف کرد.

همزمان ابراز واکنش‌ها از طرف بزرگان سینمای آمریکا و همین طور دیگر شخصیت‌های معروف این کشور از جمله باراک اوباما ادامه دارد.

اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، در پیامی در شبکه ایکس از مرگ «غمبار» راینر و همسرش ابراز تأسف کرد و او را دارای «باوری عمیق به خوبی ذاتی انسان‌ها» و «پایبند به ارزش‌ها» توصیف کرد.

راب راینر که در سال ۱۹۴۷ در نیویورک به دنیا آمده بود فرزند کارل راینر، هنرپیشه و کمدین معروف آمریکایی، بود، اما خیلی زود از زیر سایه‌اش پدرش بیرون آمد و نام خود را به عنوان هنرپیشه و کارگردانی صاحب سبک ثبت کرد.

از جمله دیگر فیلم‌های او می‌توان به «چند مرد خوب» با بازی جک نیکلسون و تام کروز، و «میزری» با بازی کتی بِیتس و جیمز کان بر اساس داستانی از استیون کینگ اشاره کرد.

راینر از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت‌های جمهوری‌خواه در آمریکا بود.