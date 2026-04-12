وزارت خارجهٔ ایالات متحده اعلام کرد که اجازه اقامت دائم (گرین‌کارت) عیسی هاشمی، پسر معصومه ابتکار، و خانواده‌اش در آمریکا را به‌دلیل «ارتباط با مقام‌های جمهوری اسلامی» لغو کرده و مأموران فدرال آن‌ها را بازداشت کرده‌اند.

بیانیهٔ وزارت خارجه آمریکا که روز شنبه، ۲۲ فروردین، منتشر شد، همسر عیسی هاشمی را مریم طهماسبی معرفی کرده و افزوده که آن‌ها همراه با پسرشان اکنون در بازداشت ادارهٔ مهاجرت و گمرک ایالات متحده، آیس، قرار دارند و در انتظار اخراج از این کشور به‌سر می‌برند.

در پیامی که اداره مهاجرت آمریکا در حساب رسمی خود در شبکهٔ ایکس منتشر کرده، آمده است: «اگر دلیلی باشد که باور داشته باشیم دارنده گرین‌کارت تهدیدی برای ایالات متحده است، کارت او لغو خواهد شد».

معصومه ابتکار در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» که به بحران گروگان‌گیری ۵۲ آمریکایی به‌مدت ۴۴۴ روز انجامید، سخنگویی گروگان‌گیران را برعهده داشت.

وزارت خارجهٔ آمریکا در این بیانیه، معصومه ابتکار را «مبلغ اصلی» گروگان‌گیری توصیف کرده و افزوده است که او با تهیهٔ مصاحبه‌های هدایت‌شده، تلاش می‌کرد شرایط نگهداری گروگان‌ها را مطلوب نشان دهد، در حالی که آن‌ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شدند و تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داشتند.

معصومه ابتکار در دولت محمد خاتمی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور بود و در دولت حسن روحانی نیز بار دیگر در همین سمت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ فعالیت کرد، سپس از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، عیسی هاشمی، مریم طهماسبی و مُبین هاشمی، فرزندشان، در سال ۲۰۱۴ با روادیدهای صادرشده در دوران ریاست‌‌جمهوری باراک اوباما وارد خاک آمریکا شدند و در خرداد ۱۳۹۵ از طریق برنامهٔ روادید تنوع نژادی، اقامت دائم دریافت کردند.

وزارت خارجهٔ آمریکا همچنین اعلام کرد که هفتهٔ گذشته اقامت حمیده افشار سلیمانی، از بستگان قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شدهٔ نیروی قدس سپاه پاسداران، و دخترش را نیز لغو کرده است. به‌گفتۀ این وزارتخانه، این دو نفر نیز در بازداشت ادارهٔ مهاجرت و گمرک آمریکا هستند.

در ادامهٔ این بیانیه آمده است که اقامت فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، و همسرش کلانتر معتمدی نیز لغو شده است. به‌گفتۀ وزارت خارجهٔ آمریکا، این دو نفر دیگر در ایالات متحده حضور ندارند و از ورود مجدد به این کشور منع شده‌اند.

وزارت خارجهٔ آمریکا تأکید کرده است که دولت دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد آمریکا به محل اقامت افرادی تبدیل شود که با «رژیم‌های تروریستی ضدآمریکایی» مرتبط هستند.

زندگی و اشتغال فرزندان و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی که همواره شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده‌اند در کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، سال‌هاست که از جمله مسائل قابل توجه و حساسیت‌برانگیز در میان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بوده است.

از همین رو سال‌هاست که هر از چندی کارزاری علیه این گونه افراد به‌ویژه در ایالات متحده به راه می‌افتد و مخالفان حکومت در خارج از کشور از دولت آمریکا می‌خواهند که اجازه ندهد وابستگان حکومت ایران در این کشور به سر ببرند.