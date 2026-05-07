درگذشت تِد ترنر؛ مردی که با «خبر ۲۴ ساعته» صنعت رسانه را دگرگون کرد

تد ترنر، کارآفرین آمریکایی، که در سال ۱۹۸۰ با افتتاح شبکهٔ تلویزیونی «سی‌ان‌ان» مفهوم خبر در تلویزیون را دگرگون کرد روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در ۸۷ سالگی درگذشت.

ترنر،‌ اهل جنوب ایالات متحده، هم قهرمان قایق‌رانی بود و هم طرفدار حفظ محیط زیست، اما همه او را به عنوان مبتکر «خبر ۲۴ ساعته» می‌شناسند.

او در سال ۱۹۸۰ شبکه سی‌ان‌ان، شبکه کابلی خبر، را بنیان گذاشت که ۲۴ ساعت شبانه‌روز فقط به پخش خبر اختصاص داشت، و این اولین باری بود که در آمریکا چنین اتفاقی می‌افتاد. سی‌ان‌ان در سال‌ ۱۹۹۰ با پوشش این شبکه از اخبار جنگ خلیج فارس به شهرتی جهانی رسید.

مارک تامپسون، رئیس سی‌ان‌ان جهانی، در واکنش به خبر درگذشت ترنر نوشت: «تد غولی است که ما بر شانه‌هایش ایستاده‌ایم، و ما امروز باید تأثیر او بر زندگی خود و بر جهان را به رسمیت بشناسیم».

روپرت مرداک، مالک فاکس‌نیوز که در دههٔ ۱۹۹۰ رقابتی سخت با ترنر داشت، نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد که رقیب سابقش «صنعت رسانه را دگرگون کرد».

تد ترنر یکی از بانفوذترین شخصیت‌های جهان رسانه در آمریکا و جهان بود، آن قدر که در سال ۱۹۹۱ عنوان «مرد سال مجلهٔ تایم» را از آن خود کرد. او سه بار ازدواج کرد، از جمله با جین فوندا، هنرپیشه سرشناس هالیوود، و پنج فرزند از او برجای مانده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم روز چهارشنبه از ترنر ستایش کرد و او را «یکی از بزرگان تمام دوران» نامید.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «هر وقت به او نیاز داشتم، بود، همیشه آماده جنگیدن برای کارهای خیر بود».

رابرت ادوارد «تد» ترنر سوم در سال ۱۹۳۸ در ایالت اوهایو به دنیا آمد، و پس از آن که پدرش خودکشی کرد شرکت تبلیغاتی او را به ارث برد.

او کار خود در عرصه رسانه را با همین شرکت تبلیغاتی آغاز کرد و پس از مدتی چند ایستگاه رادیویی را خرید تا سال ۱۹۷۰ که برای اولین بار با تملک یک ایستگاه تلویزیونی در آتلانتا پا به دنیای تلویریون گذاشت.

همین ایستگاه تلویزیونی کوچک به ایجاد شرکت «ترنر برودکستینگ سیستم» انجامید که با سود آن تد ترنر در نهایت شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان را بنیان گذاشت، شبکه‌ای که الهام‌بخش خلق دیگر شبکه‌های ۲۴ ساعته خبری همچون فاکس‌نیوز و ام‌اس‌ان‌بی‌سی و صدها و هزارها کانال خبری در سراسر جهان شد.

کریستین امانپور که بیش از ۴۰ سال است با شبکه سی‌ان‌ان همکاری می‌کند در شبکهٔ ایکس درباره ترنر نوشت: «تد ترنر به نفع تمام بشریت یک انقلاب رسانه‌ای توقف‌ناپذیر به راه انداخت».

امپراتوری تلویزیونی ترنر در نهایت با چند شبکه از معروف‌ترین کانال‌های تلویزیونی همچون «تی‌بی‌اس» برای ورزش و «تی‌ان‌تی» برای سرگرمی و فیلم، و «کارتون نت‌ورک» برای بچه‌ها بسیار گسترش یافت.

او در سال ۱۹۹۶ شرکت خود را به کمپانی تایم وارنر فروخت و سی‌ان‌ان به زیرمجموعه تایم وارنر تبدیل شد، اقدامی که او را به یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا تبدیل کرد.

اورسن ولز، کارگردان معروف آمریکایی، فیلم «همشهری کین» را با الهام از زندگی ویلیام رندولف هِرست ساخت که در ابتدای قرن بیستم بر جهان رسانه‌ای ایالات متحده سلطه داشت. روزنامهٔ بریتانیایی گاردین روز چهارشنبه در پی درگذشت تد ترنر نوشت: «اگر ولز فیلم همشهری کین را ۶۰ سال دیرتر می‌ساخت، کینِ او تد ترنر می‌بود».