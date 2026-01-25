هفته‌نامه تایم روز یک‌شنبه، پنجم بهمن‌ماه، به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» در خیابان‌های شهرهای مختلف کشته شده‌اند.

تایم در گزارش خود به نام این دو مقام اشاره نکرده و به دلیل سانسور شدید در کشور و قطعی اینترنت که هفته سوم خود را پشت سر می‌گذارد، رادیوفردا به طور مستقل قادر به راستی‌آزمایی این خبر نیست.

تایم اشاره کرده است که حتی در شهر حلبِ سوریه و فلوجه در عراق هم چنین کشتاری صورت نگرفته و آمار بالای کشته‌شدگان در این شهرها در طی چند روز در نتیجه بمباران و انفجارهای مهیب حاصل شده، نه با تیراندازی.

در حالی که شورای امنیت زیرمجموعه وزارت کشور جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای رسمی شمار کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده، آمار ۳۰ هزار نفر بیشتر به آماری نزدیک است که هفته گذشته سازمان ملل به طور تخمینی اعلام کرد.

بلومبرگ روز پنج‌شنبه هفته گذشته به نقل از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نوشته بود که تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات گسترده دی‌ماه ممکن است از ۲۰ هزار تن هم بگذرد.

در همین زمینه عفو بین‌الملل پیشتر تأکید کرده است که کشتار معترضان در مقیاسی «بی‌سابقه» و با استفادهٔ گسترده از سلاح گرم و ساچمه‌های فلزی انجام شده و بسیاری از قربانیان در خیابان‌ها یا به‌دلیل محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی جان باخته‌اند.

به گزارش تایم، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای آمدن مردم به خیابان‌ها، آن قدر مخالف حکومت در خیابان‌ها کشته شده که جمع کردن اجساد از توان مأموران حکومت خارج بوده و ذخیره کیسه‌های جسد ته کشیده است.

به گفته دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران، تعداد اجساد آن قدر بوده که دیگر آمبولانس برای انتقال آنها جوابگو نبوده و به همین دلیل مأموران به سراغ کامیون‌های ۱۸ چرخ رفته‌اند.

آماری که تایم به نقل از این دو مقام منتشر کرده بیشتر نزدیک به آماری است که بیمارستان‌ها در ایران در پی سرکوب خشونت‌بار مردم جمع‌آوری کرده‌اند.

به گفته دکتر امیر پرستا، جراح ایرانی آلمانی، آمار این مراکز درمانی تا روز جمعه گذشته ۳۰۳۰۴ نفر بوده است.

این پزشک در عین حال اضافه کرده است که این آمار شامل مرگ معترضان در بیمارستان‌های نظامی، کسانی که جسد آنها مستقیما به سردخانه‌ها یا گورستان‌ها منتقل شده و کسانی که در مکان‌های دورافتاده جان باخته‌اند نمی‌شود.

بر اساس آماری که پیشتر منتشر شده، دور تازه اعتراضات در ایران در بیش از ۱۳۰ شهر و حدود چهار هزار نقطه در کشور اتفاق افتاده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به آمارهای چشمگیری که از تعداد قربانیان سرکوب در کشور منتشر شده واکنش نشان نداده‌اند.

انبوه آسیب‌دیدگان چشمی در روز ۱۹ دی



همزمان خبرگزاری ایسنا روز یک‌شنبه، پنجم بهمن، روایت رئیس بیمارستان فارابی تهران از انبوه آسیب‌دیدگان چشمی مربوط به روز ۱۹ دی را منتشر کرد.



به گفته قاسم فخرایی، رئیس بزرگ‌ترین بیمارستان چشم‌پزشکی ایران، در روزهای پیش از ۱۹ دی تنها حدود «۵۵ آسیب‌دیده چشمی» ناشی از اصابت ساچمه از سایر شهرها به این بیمارستان مراجعه کرده بودند.

اما این آمار در روز جمعه، ۱۹ دی، همزمان با دومین روز از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ناگهان افزایش یافته و به حدود هزار نفر رسیده تا جایی که نزدیک به ۲۰۰ مجروح به سایر بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

مریم صباغی، سرپرستار بیمارستان فارابی، هم می‌گوید که به دلیل مراجعه بالای آسیب‌دیدگان چشمی به این بیمارستان نه تنها تمام تخت‌ها پر شده، بلکه برخی بیماران روی تخت‌های همراه مریض بستری شده بودند و این مرکز مجبور شده از بیمارستان دیگری برانکارد قرض بگیرد و بیماران را در راهروها مستقر کند.

شلیک به صورت و چشم معترضان با گلوله‌های ساچمه‌ای در سال ۱۴۰۱ در بحبوحه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد و بینایی را از ده‌ها جوان معترض گرفت.