معاون رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای پیشبرد روند پایان دادن به جنگ ایران «بی‌صبر» است و به تیم مذاکره‌کننده خود دستور داده است که با «حسن نیت» با ایرانی‌ها وارد تعامل شوند.

جی‌دی ونس که روز چهارشنبه ۱۹ فروردین در جریان سفرش به مجارستان سخن می‌گفت، اظهار داشت در صورت مذاکره صادقانه ایران، دستیابی به توافق ممکن است، اما هشدار داد در حالی‌ که برخی بخش‌های حاکمیتی ایران به‌صورت سازنده وارد مذاکرات می‌شوند، برخی دیگر چنین رویکردی ندارند.

او توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران را «شکننده» توصیف کرد.

ونس گفت: «رئیس‌جمهور ایالات متحده به من و به کل تیم مذاکره‌کننده، وزیر خارجه و نماینده ویژه، استیو ویتکاف، گفته است بروید و با حسن نیت کار کنید تا به یک توافق برسید».

معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «او بی‌صبر است؛ برای دستیابی به پیشرفت بی‌صبر است. به ما گفته با حسن نیت مذاکره کنیم و فکر می‌کنم اگر آن‌ها هم با حسن نیت مذاکره کنند، می‌توانیم به توافق برسیم. اما این یک “اگر” بزرگ است و در نهایت، نحوه مذاکره به خود ایرانی‌ها بستگی دارد. امیدوارم تصمیم درستی بگیرند».

ایالات متحده و ایران بامداد چهارشنبه به وقت ایران با یک آتش‌بس دو هفته‌ای که با میانجی‌گری پاکستان حاصل شده موافقت کردند.

این آتش‌بس می‌تواند جنگی شش‌هفته‌ای را متوقف کند که هزاران کشته بر جای گذاشته، در سراسر خاورمیانه گسترش یافته و اختلالی بی‌سابقه در عرضه جهانی انرژی ایجاد کرده است.

آقای ترامپ این توافق را اواخر روز سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا اعلام کرد، تنها دو ساعت پیش از مهلتی که برای ایران تعیین کرده بود تا تنگه هرمز مسدودشده را بازگشایی کند، وگرنه با نابودی «کل تمدنش» مواجه خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، تأکید کرد که ایالات متحده «به تمامی اهداف نظامی خود دست یافته و حتی از آن‌ها فراتر رفته» و اکنون زمینه برای دستیابی به یک توافق صلح بلندمدت با ایران فراهم شده است.

او همچنین از دریافت یک پیشنهاد «۱۰ ماده‌ای» از سوی ایران خبر داد و گفت این پیشنهاد می‌تواند مبنای عملی برای مذاکرات باشد. به‌گفتۀ ترامپ، «تقریباً بر سر تمامی موارد اختلافی» میان دو طرف توافق حاصل شده و این مهلت دو هفته‌ای برای نهایی کردن توافق در نظر گرفته شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان این تحول را گامی مهم در مسیر حل‌وفصل یکی از بحران‌های دیرینه و دستیابی به صلح در خاورمیانه توصیف کرد.