چهار ماه پس از سرنگونی دیکتاتور ونزوئلا به دست نیروهای آمریکایی، این کشور با شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی قرارداد امضا کرد و اولین پرواز تجاری آمریکایی پس از هفت سال در کاراکاس به زمین نشست.
دولت ونزوئلا روز پنجشنبه، دهم اردیبهشت، با هدف افزایش تولید نفت و گاز با شرکتهای آمریکایی قرارداد امضا کرد.
رسانهها این رخداد را نشانهای از باز شدن بیشتر یخ روابط میان کاراکاس و واشینگتن ارزیابی کردهاند.
دو روز پیشتر از شرکتهای آمریکایی، ابتدا اِنی، شرکت انرژی ایتالیایی، با وزارت نفت ونزوئلا قرارداد بست و یک روز بعد هم کمپانی بریتیش پترولیوم برای کمک به بهرهبرداری از میدانهای نفتی زیر آب با این وزارتخانه قرارداد امضا کرد.
در پی تمام این رخدادها، روز پنجشنبه، اولین پرواز مسافربری پس از نزدیک به هفت سال از مبدأ میامی در جنوب ایالات متحده در فرودگاه سیمون بولیوار کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، به زمین نشست.
دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ پرواز تمام هواپیماهای باری و مسافری به مقصد ونزوئلا را ممنوع کرده بود؛ ممنوعیتی که بهنوشتهٔ سیانان دو هفته پیش توسط وزارت امنیت داخلی در دولت دونالد ترامپ لغو شد.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور برکنارشدهٔ ونزوئلا، اوایل ژانویه سال جاری به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شد و پس از آن واشینگتن اعلام کرد کنترل صنعت نفت این کشور را برای مدتی نامحدود در دست خواهد داشت.
در پی این اقدام، دولت ترامپ بهتدریج روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با دولت ونزوئلا را به حالت عادی بازگردانده است. پس از برکناری مادورو، دلسی رودریگز، معاون او، توسط آمریکا برای اداره کشور انتخاب شد.
در ماههای گذشته خانم رودریگز مدام زیر فشار دولت ترامپ بوده تا به برخی اصلاحات اقتصادی و سیاسی دست بزند، از جمله تصویب دو قانون: یکی قانون عفو عمومی که آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی را به دنبال داشت و دیگری «قانون هیدروکربنها» که مشارکت و سرمایهگذاری و کار شرکتهای خارجی در صنعت نفت ونزوئلا را تسهیل میکند.
حال، بر اساس قراردادهای نفتی جدید، شرکتهای آمریکایی «هانت اُوِرسیز» و «کراساُوِر انرجی» در منطقه موسوم به «کمربند اُرینوکو» فعالیت خواهند کرد که بخش اعظم ذخایر نفتی ونزوئلا را در خود جای داده است.
ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد و در عین حال از اقتصادی مریض برخوردار است که سخت نیازمند درآمد حاصل از نفت است تا شاید به ارتقای سطح زندگی مردم در این کشور کمک کند.
دلسی رودریگز روز پنجشنبه در واکنش به عقد قرارداد با شرکتهای آمریکایی تأکید کرد که این قراردادها بیانگر «محل تلاقی منافع ونزوئلا و آمریکا» است، و ابراز امیدواری کرد که این اقدام به برقراری «مناسباتی طولانیمدت» میان دو کشور بینجامد.
دو کمپانی بزرگ شِوران و رِپسول هم از جمله شرکتهایی هستند که با وزارت نفت ونزوئلا قرارداد بستهاند.
برخی تحلیلگران بازار انرژی میگویند اثر فوری قراردادهای ونزوئلا بر بازار جهانی نفت احتمالاً محدود خواهد بود، چون افزایش جدی تولید به سرمایهگذاری، زمان و بازسازی زیرساخت نیاز دارد. با این حال، قراردادهای ونزوئلا میتواند در میانمدت بخشی از کمبود «نفت سنگین» و نیاز پالایشگاههای آمریکا را جبران کند.