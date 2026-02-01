ترامپ در پی اجرای طرح جایگزین کردن نفت ایران و روسیه با نفت خام ونزوئلا در بازار

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میگوید ایالات متحده در حال پیشبرد طرحی است که بر اساس آن کشورهایی مانند هند و احتمالاً چین، به جای خرید نفت از ایران و روسیه، به واردات نفت ونزوئلا روی بیاورند؛ طرحی که به گفته او به منافع اقتصادی آمریکا و ونزوئلا، همزمان، کمک خواهد کرد.
آقای ترامپ روز شنبه، ۱۱ بهمن، در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری، اعلام کرد که هند خرید نفت از ونزوئلا را به جای ایران در دستور کار قرار داده است. او گفت: «ما پیش از این، آن توافق یا مفهوم توافق را نهایی کردهایم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود آمریکا به دهلی نو اطلاع داده میتواند بهزودی خرید نفت از ونزوئلا را از سر بگیرد تا بخشی از واردات نفت روسیه را جایگزین کند.
هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت هند، هفته گذشته گفت که هند با کاهش واردات نفت روسیه، در حال تنوع بخشیدن به منابع تأمین نفت خام خود است، اما وزیر نفت و وزارت امور خارجه هند تا روز یکشنبه به اظهارات تازه دونالد ترامپ در مورد «نهایی شدن توافق» هنوز واکنشی نداشتهاند.
هند که به دلیل تحریمهای آمریکا خریدار مقدار زیادی نفت از ایران نیست، پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به یکی از خریداران عمده نفت ارزان روسیه تبدیل شد، اما همزمان تحت فشار فزاینده واشینگتن برای کاهش این واردات قرار گرفته است.
دولت ترامپ سال گذشته با هدف وادار کردن هند به توقف خرید نفت روسیه، تعرفه واردات کالاهای هندی را تا ۵۰ درصد افزایش داد. با این حال، مقامهای آمریکایی اخیراً از کاهش محسوس واردات نفت روسیه از سوی هند خبر دادهاند و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز تلویحاً از احتمال کاهش بخشی از این تعرفهها سخن گفته است.
بر اساس گزارش رویترز، هند متعهد شده است واردات نفت از روسیه را در ماههای آینده بهطور قابل توجهی کاهش دهد؛ بهگونهای که این میزان از حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز در ماه ژانویه به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در ماه مارس برسد و در ادامه حتی به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.
در همین راستا، برخی پالایشگاههای دولتی و خصوصی هند خرید نفت روسیه را متوقف یا بهشدت محدود کردهاند و به سمت منابع جایگزین در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی رفتهاند.
در همین حال، آمریکا بخشی از تحریمهای نفتی ونزوئلا را کاهش داده تا زمینه فروش نفت این کشور، از جمله به شرکتهای آمریکایی و مشتریان آسیایی، فراهم شود.
این تغییر سیاست پس از آن صورت گرفت که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور برکنارشده ونزوئلا، اوایل ژانویه به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شد و واشینگتن اعلام کرد کنترل صنعت نفت این کشور را برای مدتی نامحدود در دست خواهد داشت.
ترامپ همچنین اعلام کرده است که چین نیز میتواند به این طرح بپیوندد. او گفت که در این رابطه «از چین هم استقبال میکنیم و میتواند وارد شود و یک توافق بزرگ نفتی انجام دهد.» به گفته او، واشینگتن از سرمایهگذاری چین در صنعت نفت ونزوئلا استقبال میکند.
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که رئیسجمهور آمریکا از توافق اخیر دلسی رودریگز، رئیس دولت موقت ونزوئلا، با هند در زمینه همکاری انرژی خبر داده و تأکید کرده که آمریکا و ونزوئلا قرار است در سود فروش نفت شریک باشند.
مقامهای آمریکایی این سیاست را بخشی از راهبرد گستردهتر آمریکا برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه، که به گفته واشینگتن صرف تأمین مالی جنگ اوکراین میشود، و همچنین محدود کردن منابع ارزی ایران در شرایط تشدید تنشها با جمهوری اسلامی توصیف کردهاند.