ماریا کورینا ماچادو، چهرهٔ اصلی اپوزیسیون ونزوئلا، اعلام کرد قصد دارد در اسرع وقت به کشورش بازگردد. او می‌گوید جنبش مخالفان آمادهٔ پیروزی در یک انتخابات آزاد است.

خانم ماچادو شامگاه دوشنبه ۱۵ دی در گفت‌وگو با شبکهٔ فاکس‌نیوز، ضمن تمجید از اقدام دولت آمریکا در بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور برکنارشدهٔ ونزوئلا، گفت اپوزیسیون در انتخابات ۲۰۲۴، «حتی در شرایط متقلبانه»، با اختلاف زیاد پیروز شد و در صورت برگزاری انتخابات آزاد، می‌تواند بیش از ۹۰ درصد آرا را به دست آورد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر گفته بود پیش از هرگونه انتخابات جدید، باید «مشکلات اساسی ونزوئلا» حل شود و برگزاری سریع انتخابات را غیرواقع‌بینانه دانسته بود.

خانم ماچادو گفت که پس از اعلام جایزه صلح نوبل در ماه اکتبر، تماسی با دونالد ترامپ نداشته است.

ماچادو محل اقامت کنونی خود و جزئیات دقیق برنامهٔ بازگشتش به ونزوئلا را فاش نکرد. او در کشورش تحت پیگرد قضایی است و وفاداران حزب سوسیالیست همچنان کنترل ساختار قدرت را در دست دارند.

به‌نوشتهٔ رویترز، دولت آمریکا تاکنون نشانهٔ روشنی از حمایت کامل از ماچادو نشان نداده و به نظر می‌رسد در حال بررسی همکاری با دلسی رودریگز، معاون مادورو و رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، برای حفظ ثبات در این کشور است. این رویکرد در عین حال با نارضایتی بخشی از مخالفان و جامعهٔ مهاجران ونزوئلایی مواجه شده است.

خبرگزاری فرانسه گزارشی منتشر کرد مبنی بر این‌که مهاجران ونزوئلایی هنوز قصدی برای راهی شدن به کشورشان ندارند و برخی از آن‌ها هنوز به این اطمینان نرسیده‌اند که در کشور خود در امان خواهند بود.

ماچادو در مصاحبه با فاکس‌نیوز، دلسی رودریگز، معاون مادورو را که جانشین او شده است، به نقش‌آفرینی در «سرکوب، فساد و قاچاق مواد مخدر» متهم کرد و گفت او مورد اعتماد مردم ونزوئلا و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیست.

در همین حال، نیکلاس مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن در برابر اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر و «تروریسم مواد مخدر» اعلام بی‌گناهی کرد. دادستان‌های آمریکا او را متهم کرده‌اند که بر یک شبکه بین‌المللی قاچاق کوکائین نظارت داشته است. همسر مادورو، سیلیا فلورس، نیز که بازداشت شده، اتهامات را رد کرده است. جلسه بعدی دادگاه برای ۱۷ مارس تعیین شده است.

بازداشت مادورو واکنش‌های گسترده‌ای در داخل ونزوئلا به دنبال داشته است. مقام‌های این کشور دستور بازداشت افرادی را که با این اقدام همکاری کرده‌اند صادر کرده‌اند و گزارش‌هایی از بازداشت کوتاه‌مدت روزنامه‌نگاران و فضای امنیتی در کاراکاس هم منتشر شده است.

ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد؛ حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه که عمدتاً نفت سنگین در منطقه اورینوکو است. با این حال، به‌نوشتهٔ رویترز، این بخش به‌دلیل سال‌ها سوءمدیریت، کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌های آمریکا با افول جدی روبه‌رو بوده و میانگین تولید نفت این کشور در سال گذشته به حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که تنها یک‌سوم تولید ونزوئلا در دهه ۱۹۷۰ محسوب می‌شود.

پس از بازداشت مادورو، دلسی رودریگز، معاون او، به‌عنوان رهبر موقت سوگند یاد کرده است. هم‌زمان، مقام‌های ونزوئلایی در کاراکاس میان موضع‌گیری‌های تند و احتمال همکاری با دولت ترامپ در نوسان‌اند.

دونالد ترامپ هشدار داده که در صورت نارضایتی از عملکرد مقام‌های جدید ونزوئلا، دست به حملهٔ نظامی دیگری خواهد زد.