پریسا کاکایی: کودک در کنار زنده ماندن، باید زندگی کردن را هم تجربه کند
همزمان با پخش برنامههای آموزشی نظامی در صداوسیما، ویدئوهایی از آموزش کار با اسلحه برای کودکان و زنان در خیابانهای تهران منتشر شده است. پیش از این گزارشهایی از استفاده از کودکان در ایستهای بازرسی منتشر شده بود. و در تجمعات شبانه در میادین شهرها هم از همان روزهای ابتدایی جنگ چهل روزه تصاویری از کودکان نیز دیده میشد و در رسانه حکومتی صداوسیما و برخی خبرگزاریها گفتوگوهایی نیز با این کودکان و نوجوانان انجام شده است. چنین فضا و ادبیاتی، تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان میشود، چه تاثیری بر آنها و آینده یک نسل دارد؟ پریسا کاکایی کنشگر حقوق کودک در برلین به پرسشهای رادیوفردا پاسخ داده است
