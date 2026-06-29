رئیس سازمان جهانی بهداشت: ۱۳۰۰ مرگ اضافی با موج گرمای اروپا مرتبط است

رئیس سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه هفتم تیرماه هشدار داد که گرمای شدید ممکن است مسئول صدها مرگ بیشتر در سراسر اروپا باشد.
تدروس آدهانوم گبریسوس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ۲۱ ژوئن تاکنون بیش از ۱۳۰۰ مرگ اضافی در اروپا ثبت شده که با دمای بالای هوا مرتبط است».
او افزود: «اروپا سریعترین قاره در حال گرمشدن روی زمین است و با نرخی دو برابر میانگین جهانی گرم میشود. در حال حاضر ۱۵۰ میلیون نفر در شرایط گرمای شدید زندگی میکنند، صدها نفر جان خود را از دست دادهاند، مدارس تعطیل شدهاند و شبکههای برق تحت فشار قرار گرفتهاند».
رئیس سازمان جهانی بهداشت در ادامه گفت: «پدیده موجهای گرمایی که زمانی “هر نسل یکبار” رخ میداد، اکنون تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی تقریباً هر سال اتفاق میافتد. درباره آن هشدار داده شده بود».
در این هفته، رکوردهای دمایی در سراسر اروپا، از جمله در آلمان، لهستان و جمهوری چک شکسته شد و دما به حدود یا بالای ۴۰ درجه سانتیگراد رسید.
تدروس گفت که تنش گرمایی اغلب «قاتل خاموش» نامیده میشود و خانهها، محلهای کار و مدارس در اروپا برای چنین دماهایی طراحی نشدهاند.
او پیشتر در همین هفته هشدار داده بود که سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر در جهان به دلایل مرتبط با گرما جان خود را از دست میدهند و افزود که بسیاری از این مرگها قابل پیشگیری هستند.
گروه علمی «نسبت جهانی آبوهوا» اعلام کرد که موج گرمای اخیر شدیدترین موج ثبتشده در تاریخ اروپا است و بدون تغییرات اقلیمی، وقوع آن در این بازهٔ زودهنگام از تابستان «تقریباً غیرممکن» بود.
دفتر نخستوزیر فرانسه میگوید که سباستین لوکورنو جلسه ویژهای برای بررسی چگونگی درسگرفتن از موجهای گرمای اخیر و آمادگی برای احتمال وقوع موارد بیشتر برگزار کرده است.
سازمان هواشناسی فرانسه نیز عصر یکشنبه اعلام کرد که از هماکنون احتمال وقوع موج گرمای دیگری در ماه ژوئیه را پیشبینی میکند.
بر اساس برآوردهای خبرگزاری فرانسه، پیشبینی میشود دستکم ۱۹۱ میلیون نفر در اروپا روز یکشنبه دمای حداقل ۳۵ درجه سانتیگراد را تجربه کرده باشند.