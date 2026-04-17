در پی چهل روز جنگ و حملات ایالات متحده و اسرائیل هزاران خانه در نقاط مختلف ایران دچار خسارت شده و بنا بر برخی گزارش‌ها صدها خانه به طور کامل تخریب شده‌ است. شهردار تهران تعداد واحدهای مسکونی خسارت‌دیده در تهران را ۴۰ هزار و ۳۰۰ واحد اعلام کرده است که شامل انواع مختلف خسارت می‌شود. علیرضا زاکانی به شهروندان پایتخت وعده داده است که «صفر تا صد» هزینه‌های جبران خسارت بر عهده شهرداری است و شهروندان نباید هزینه‌ای بپردازند. اما از همان ابتدای راه سردرگمی‌ها و اما‌واگر‌های بسیاری پیشِ روی شهروندان است. قانون درباره این روندها چه می‌گوید و چه نهادی مسئول بررسی، رسیدگی و پرداخت هزینه‌های چنین خسارت‌هایی در پی جنگ است؟ احمد شاهرودی دکترای مهندسی قانونی و دادرس دعاوی ساخت و ساز در کانادا به پرسش‌های رادیوفردا در این‌باره پاسخ داده است.