هلند با پنج گل از سد سوئد گذشت؛ ترکیه با شکست برابر پاراگوئه از جام جهانی حذف شد

تیم ملی فوتبال هلند با نمایشی مقتدرانه و پیروزی ۵ بر ۱ برابر سوئد در جام جهانی ۲۰۲۶، جایگاه خود را در صدر گروه اف تثبیت کرد.

در دیگر مسابقات روز نهم جام جهانی، پاراگوئه با نتیجه ۱ بر صفر ترکیه را شکست داد و باعث حذف این تیم از رقابت‌ها شد.

این مسابقه شاهد نخستین اخراج بازیکنی بود که به دلیل صحبت کردن با دست روی دهان در جریان یک درگیری، با دخالت کمک‌داور ویدئویی کارت قرمز دریافت کرد.

هلند با شکست سنگین سوئد به صعود نزدیک‌تر شد

در دیدار هلند با سوئد که شنبه ۳۰ خرداد در هیوستون برگزار شد، برایان برابی که از سوی رونالد کومان به جای ممفیس دپای در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، با دو گل در دقایق ابتدایی مسابقه پاسخ اعتماد سرمربی خود را داد و هلند را خیلی زود ۲ بر صفر پیش انداخت.

در نیمه دوم نیز کودی گاکپو در فاصله هفت دقیقه دو بار دروازه سوئد را باز کرد تا برتری هلند به ۴ بر صفر برسد. کریسنسیو سامرویل، بازیکن تعویضی هلند، نیز در دقایق پایانی گل پنجم تیمش را به ثمر رساند.

تنها گل سوئد را آنتونی الانگا در دقیقه ۵۹ وارد دروازه هلند کرد.

رونالد کومان پس از مسابقه گفت تیمش پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر ژاپن در دیدار نخست، می‌دانست که برای حفظ بخت صعود به پیروزی نیاز دارد، اما بازیکنانش تحت فشار قرار نگرفتند و عملکردی درخور ارائه کردند.

در سوی مقابل، گراهام پاتر، سرمربی سوئد، اذعان کرد تیمش شروع ضعیفی داشت و نتوانست حملات هلند را مهار کند. او گفت بازیکنانش از این شکست درس خواهند گرفت.

هلند با این پیروزی چهار امتیازی شد و در صدر گروه اف قرار گرفت. سوئد نیز با سه امتیاز در رده دوم باقی ماند. دیدار دیگر این گروه میان ژاپن و تونس قرار است بعدتر برگزار شود.

ترکیه با شکست برابر پاراگوئه از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد

تیم ملی فوتبال ترکیه با شکست ۱ بر صفر مقابل پاراگوئه در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، از این رقابت‌ها کنار رفت.

پاراگوئه که در بازی نخست خود با نتیجه ۴ بر ۱ برابر ایالات متحده آمریکا شکست خورده بود، تنها ۶۴ ثانیه پس از آغاز مسابقه به گل رسید. ماتیاس گالارسا با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه ترکیه را گشود و سریع‌ترین گل این دوره از مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

پاراگوئه از اواخر نیمه نخست با ۱۰ بازیکن به بازی ادامه داد. میگل آلمیرون در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول به دلیل صحبت با حریف در حالی که دست خود را روی دهانش قرار داده بود، پس از بازبینی تصاویر توسط کمک‌داور ویدئویی اخراج شد. این نخستین بار در جام جهانی ۲۰۲۶ است که قانون جدید مربوط به پوشاندن دهان هنگام درگیری‌های لفظی به اخراج یک بازیکن منجر می‌شود.

با وجود یک بازیکن کمتر، پاراگوئه در نیمه دوم از برتری خود دفاع کرد و برابر حملات پرشمار ترکیه مقاومت نشان داد.

ترکیه بخش عمده‌ای از مسابقه را در اختیار داشت و در مقاطعی ۷۹ درصد مالکیت توپ را ثبت کرد، اما از ۳۲ تلاش خود برای گلزنی هیچ بهره‌ای نبرد. کنان ییلدیز و آردا گولر چند فرصت مناسب برای گلزنی داشتند، اما بی‌دقتی مهاجمان ترکیه مانع از باز شدن دروازه پاراگوئه شد.

وینچنزو مونتلا، سرمربی ترکیه، پس از مسابقه گفت: «ناراحتم، اما به بازیکنانم افتخار می‌کنم. آنها تا آخرین لحظه جنگیدند. فوتبال همین است.»

ماتیاس گالارسا، زننده گل پیروزی پاراگوئه، نیز این مسابقه را یکی از بهترین روزهای زندگی خود توصیف کرد و گفت تیمش حتی با ۱۰ بازیکن نیز روحیه جنگندگی خود را حفظ کرد.

این پیروزی همچنین صعود زودهنگام ایالات متحده آمریکا را به عنوان صدرنشین گروه دی قطعی کرد. پاراگوئه پس از ۱۶ سال غیبت در جام جهانی، با این برد امیدهای خود برای صعود به مرحله حذفی را زنده نگه داشت.

یک روز پیشتر، تیم‌های ملی فوتبال برزیل و مراکش با پیروزی در دومین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶، چهار امتیازی شدند و گام بلندی به سوی مرحله حذفی برداشتند.

برزیل در گروه سی با نتیجه ۳ بر صفر از سد هائیتی گذشت. هر سه گل این مسابقه در نیمه نخست به ثمر رسید؛ ماتئوس کونیا دو بار گلزنی کرد و وینیسیوس جونیور نیز یک گل دیگر به ثمر رساند. ستاره رئال مادرید که در دیدار نخست برابر مراکش نیز موفق به گلزنی شده بود، با این گل‌ها روند موفق خود در جام جهانی را ادامه داد.

کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، اعلام کرد نیمار که پس از سال‌ها دوری دوباره به تیم ملی دعوت شده، برای دیدار بعدی برابر اسکاتلند در دسترس خواهد بود.

در دیگر دیدار این گروه، مراکش با تک‌گل زودهنگام اسماعیل صیباری، هافبک جدید بایرن مونیخ، ۱ بر صفر اسکاتلند را شکست داد. صیباری در دقیقه دوم مسابقه با ضربه‌ای دقیق دروازه حریف را باز کرد.

برزیل و مراکش که در نخستین دیدار خود به تساوی ۱-۱ رسیده بودند، اکنون هر دو چهار امتیازی هستند و شانس زیادی برای صعود دارند. اسکاتلند با سه امتیاز در تعقیب این دو تیم قرار دارد.

دوکو به دلیل بیماری دیدار بلژیک برابر ایران را از دست می‌دهد

تیم ملی فوتبال بلژیک اعلام کرد جرمی دوکو، بازیکن کناری این تیم، به دلیل بیماری در دیدار روز یک‌شنبه برابر ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ غایب خواهد بود.

دوکو ۲۴ ساله که در بازی نخست بلژیک مقابل مصر به میدان رفت، در دقیقه ۸۶ تعویض شد. غیبت او برای شاگردان رودی گارسیا در حالی رقم می‌خورد که بلژیک پس از تساوی ۱-۱ برابر مصر به دنبال نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها است.

رسانه‌ها همچنین گزارش داده‌اند که این بازیکن باشگاه منچستر سیتی ممکن است در مرحله حذفی نیز در دسترس نباشد، زیرا همسرش در هفته دوم ژوئیه نخستین فرزندشان را به دنیا خواهد آورد.

دوکو یکی از چهره‌های جوان و کلیدی بلژیک به شمار می‌رود؛ تیمی که پس از پایان دوران «نسل طلایی» خود و حذف در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲، در تلاش برای بازسازی است.