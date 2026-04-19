در پی انتشار خبر تمدید معافیت روسیه از تحریم‌های نفتی آمریکا، رئیس جمهور اوکراین از این تصمیم ایالات متحده انتقاد کرد و آن را تأمین هزینه جنگ با اوکراین توصیف کرد.

همزمان با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت آمریکا روز جمعه، ۲۸ فروردین، معافیتی را که پیشتر برای امکان موقت فروش نفت روسیه قائل شده بود، تمدید کرد.

این مجوز کمی بیش از یک ماه پیش صادر شده و خرید بخشی از نفت تولیدی روسیه را که پیش از اعلام معافیت، در نفتکش‌ها بارگیری شده و روی آب بودند به مدت یک ماه مجاز اعلام کرده بود.

این خبر در حالی منتشر شد که روز چهارشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته بود که این مجوز، و مجوز مشابهی که برای نفت ایران صادر شده بود و روز یک‌شنبه، ۳۰ فروردین، منقضی می‌شود، تمدید نخواهند شد.

با این حال تنها دو روز بعد، وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی را منتشر کرد که از تمدید معافیت مربوط به نفت روسیه به مدت یک ماه دیگر، یعنی تا ۱۶ ماه مه مطابق با ۲۶ اردیبهشت، خبر می‌داد.

در واکنش به انتشار این خبر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این تصمیم دولت ترامپ را بدون اشاره مستقیم به او محکوم کرد و در شبکه ایکس نوشت: «هر دلاری که در ازای نفت روسیه پرداخت شود پولی است که صرف جنگ خواهد شد.»

به گفته زلنسکی، در حال حاضر بیش از ۱۱۰ نفتکش حامل نفت روسیه روی آب‌های آزاد قرار دارد که در مجموع ۱۲ میلیون تُن نفت خام را در خود جای داده‌اند.

او نوشته است:‌ «این یعنی ده میلیارد دلار، منبع درآمدی که مستقیما به حملات جدید به اوکراین تبدیل خواهد شد.» زلنسکی در ادامه تأکید می‌کند که مهم است که «جلو نفتکش‌ها را بگیرند، نه این که بگذارند خود را به بنادر برسانند».

مجوز تازه در واقع بخشی از تلاش دولت آمریکا برای کنترل افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی در نتیجه جنگ ایران است و جایگزین مجوز قبلی می‌شود که درست یک‌هفتۀ پیش منقضی شده بود.

به گفتۀ کیریل دیمیتریِف، نماینده ویژۀ ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، مجوز یک‌ماهۀ اول، یکصد میلیون بشکه نفت خام روسیه را وارد بازار کرده است.

تمدید این مجوز می‌تواند تلاش‌های غرب برای کاستن از درآمد روسیه همزمان با ادامۀ جنگ در اوکراین را تا حدی بی‌اثر کرده و واشینگتن را در مقابل متحدانش قرار دهد، از جمله اورسولا فون‌ در لاین رئیس کمیسیون اروپا که هشدار داده بود الان زمان مناسبی برای کاستن از تحریم‌های روسیه نیست.

معافیت مشابهی که ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ برای نفت ایران صادر شده بود، امکان ورود نزدیک به ۱۴۰ میلیون بشکه نفت به بازارهای جهان را میسر می‌کرد؛ موضوعی که به گفتۀ استیو بسنت، از فشار و شوک جنگ بر بازار انرژی تا حدی کاست.

همزمان با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران نگاه‌ها از اوکراین به سوی منطقه خاورمیانه معطوف شده، موضوعی که آشکارا باعث نگرانی مردم اوکراین و رئیس جمهور این کشور بوده است.

ایالات متحده و روسیه و اوکراین در سال جاری میلادی سه دور مذاکره در سطح بالا در ابوظبی و ژنو داشته‌اند، با این هدف که شاید برای بزرگ‌ترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم راه حلی پیدا شود، جنگی که تاکنون جان صدها هزار نفر از دو طرف را گرفته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است.

چهارمین دور از این مذاکرات قرار بود در ماه مارس، ماه گذشته میلادی، برگزار شود، اما به دلیل جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران به تعویق افتاد.