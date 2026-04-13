محاصره دریایی ایران؛ قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسید، ارزش سهام در آسیا سقوط کرد

قیمت نفت روز دوشنبه ۲۴ فروردین با آغاز فعالیت بازارهای مالی در آسیا افزایش چشمگیری پیدا کرد و به حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید. همزمان شاخص سهام در کشورهای مختلف آسیایی کاهش یافت و ارزش دلار آمریکا در برابر رقبایش تقویت شد.
این اتفاقات در بازارهای مالی بهدنبال شکست مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا در اسلامآباد و اعلام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر محاصره دریایی ایران روی داد.
کارشناسان اقتصادی به خبرگزاری فرانسه گفتند که این اتفاقات امیدهای معاملهگران برای پایان دادن به درگیری شش هفتهای که باعث افزایش قیمت نفت خام، افزایش تورم و ایجاد لرزه در اقتصاد جهانی شده است را از بین برد.
قیمت انواع نفت خام که هفته گذشته پس از توافق ایالات متحده و ایران برای آتشبس کاهش یافته بود بار دیگر به بیش از ۱۰۰ دلار رسید.
کمی پس از آغاز معاملات، هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفتی آمریکا، برای تحویل در ماه مه حدود هشت درصد افزایش یافت و به ۱۰۴ دلار و ۵۰ سنت رسید، در حالی که نفت برنت بهعنوان شاخص بینالمللی برای تحویل در ماه ژوئن با رشد هفت درصدی به ۱۰۲ دلار رسید.
بازارهای سهام نیز در سراسر آسیا سقوط کردند و شاخص سهام در توکیو، هنگ کنگ و سئول حداقل یک درصد کاهش یافتند.
در معاملات آسیایی، ارزش دلار آمریکا هم در برابر یورو حدود سه دهم درصد تقویت شد و در مقابل، از ارزش اوراق قرضه کاسته شد.
شائول کاونیس، تحلیلگر موسسه مالی «اماستی مارکو» دربارهٔ وضعیت بازارهالی مالی به خبرگزاری رویترز گفت: «بازار اکنون تا حد زیادی به شرایط قبل از آتشبس بازگشته است، با این تفاوت که اکنون ایالات متحده میخواهد صادرات نفت ایران معادل حدود دو میلیون بشکه در روز را از طریق تنگه هرمز مسدود کند».
دونالد ترامپ گفته است که هدفش از مسدودسازی تنگه هرمز، پاکسازی این آبراهه حیاتی از مینها و بازگشایی آن به روی همه کشتیها است.
اما او گفت که نباید به ایران اجازه داده شود از کنترل این تنگه حیاتی سود ببرد.
ارتش ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که روز دوشنبه ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ، همه بنادر خلیج فارس ایران را مسدود خواهد کرد و عملاً کنترل ترافیک دریایی را بهدست خواهد گرفت.
در پاسخ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که کنترل کامل تنگه را در دست دارد و به «دشمنان» هشدار داد که در صورت هرگونه «حرکتی اشتباه»، در «گردابی مرگبار» گرفتار خواهند شد.
چشمانداز ادامۀ بحران در خاورمیانه، نگرانیهای تورمی را در دنیا تشدید کرده و باعث بیشتر شدن احتمال بالاماندن نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته شده است.
دادههای روز جمعه، تأثیر درگیری در خاورمیانه بر قیمتها در آمریکا را برجسته کرد، به طوری که شاخص قیمت مصرفکننده ایالات متحده در ماه مارس به ۳.۳ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان در ۱۱ ماه اخیر محسوب میشود.
با نگرانی از ایجاد یک رکود تورمی دیگر، سرمایهگذاران اکنون منتظرند تا بانکهای مرکزی، در یک چرخش شدید سیاستی به سمت افزایش نرخ بهره متمایل شوند.
در بازارهای نوظهور، پس از آنکه ویکتور اوربان، رهبر ملیگرای کهنهکار مجارستان، در انتخابات روز یکشنبه قدرت را به ائتلاف تازهکار راست میانه واگذار کرد، ارزش فورینت مجارستان به شدت افزایش یافت و به بالاترین سطح طی چند سال اخیر در برابر دلار و یورو رسید.