در این جاده قضاوت با شماست

اهل قضاوت کردن هستید؟ از چیزهایی که نمی‌شناسید فاصله می‌گیرید؟ در این جاده کسی را قضاوت نمی‌کنیم، با هم گپ می‌زنیم و موزیک گوش می‌دیم. با هم میشنویم : Benson Voodoo - When You're Gone بندبند - ددر دودور Poets Of the Fall - Late Goodbye حجت اشرف‌زاده - ماه و ماهی تلنگر بند - شمامه The Smile - Friend Of A Friend سهیل پیغمبری - بازسازی خاطرات