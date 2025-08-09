محمود فرشچیان در ۹۵سالگی درگذشت

محمود فرشچیان، نگارگر سرشناس ایرانی، روز شنبه ۱۸ مرداد بر اثر ابتلا به ذات‌الریه در ۹۵ سالگی در آمریکا درگذشت.

آقای فرشچیان بهمن‌ماه ۱۳۰۸ در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر هنرآموز میرزا آقا امامی و عیسی بهادری بود. او پس از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان، برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد.

در ایتالیا با هنرهای غربی آشنا شد و این تجربه‌ها در توسعۀ سبک خاص او تأثیر زیادی داشت. فرشچیان با تلفیق سبک‌های سنتی ایرانی و ویژگی‌های هنرهای مدرن جهانی آثار فراوانی خلق کرد.

از جمله ویژگی‌های آثار فرشچیان می‌توان به توجه او به جزئیات و مضامین دینی و شیعی و همچنین فرهنگی اشاره کرد. تعدادی از آثار او از سوی وزرای خارجۀ جمهوری اسلامی به سفرا و وزرای کشورهای دیگر هدیه شده‌اند.

او در برخی آثارش از شعر و ادبیات ایرانی، به‌ویژه اشعار حافظ، مولانا و سعدی هم الهام گرفته است.

محمود فرشچیان به‌طور خاص در میان فرشچیان به‌خاطر آثاری چون «ضامن آهو، سخت‌ترین امتحان، داستان حضرت ابراهیم، غدیر خم و رمی جمره»، شهرت و محبوبیت در میان عامه مردم مذهبی هم داشت.