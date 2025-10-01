موضع حماس در قبال طرح صلح آمریکا؛ صلیب سرخ فعالیت در شهر غزه را متوقف کرد

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد به‌‌دلیل تشدید درگیری‌ها ناچار شده فعالیت‌های خود را در شهر غزه‌ به‌طور موقت متوقف و کارکنانش را جابه‌جا کند.

همزمان برخی گزارش‌ها از درخواست گروه افراطی حماس برای اصلاح برخی بندهای طرح صلح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه حکایت دارد؛ طرحی که اکسیوس می‌گوید «تفاوت چشمگیری» دارد با نسخه‌ای که پیش‌تر آمریکا و گروهی از کشورهای عربی و اسلامی بر سر آن توافق کرده بودند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه نهم مهر منتشر کرد، از توقف ناگزیر فعالیت‌هایش در شهر غزه خبر داد و افزود این کمیته بین‌المللی «همچنان تلاش خواهد کرد هر زمان که شرایط اجازه دهد، به غیرنظامیان در شهر غزه‌ کمک کند.»

همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی از تشدید حملات هوایی اسرائیل به شهر غزه‌ خبر می‌دهند و ارتش اسرائیل هم روز چهارشنبه دستور تازه‌ای برای تخلیه مردم به سمت جنوب صادر و اعلام کرد دیگر اجازه نخواهد داد کسی به شمال بازگردد.

این تصمیم فشار بیشتری بر ساکنان باقی‌مانده در شهر غزه‌ وارد می‌کند و همچنین مانع بازگشت صدها هزار نفری خواهد شد که به جنوب گریخته‌اند؛ وضعیتی که به‌گفتۀ ناظران می‌تواند ترس از جابه‌جایی دائمی را در غزه تشدید کند.

ارتش اسرائیل در ماه‌های اولیه جنگ اقدامات مشابهی برای جداسازی شمال و جنوب انجام داده بود اما در ژانویه و در جریان یک آتش‌بس موقت این محدودیت‌ها را کاهش داده بود.

بررسی طرح صلح آمریکا

این وضعیت در حالی است که بررسی طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از سوی حماس روز چهارشنبه وارد سومین روز شد. ترامپ روز سه‌شنبه به حماس «سه تا چهار روز» مهلت داد تا به این طرح که همراه با نخست‌وزیر اسرائیل ارائه کرده بود، پاسخ دهد.

خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه به‌نقل از یک منبع فلسطینی نزدیک به رهبری حماس گزارش داد مقام‌های این گروه خواهان اصلاح برخی بندهای این طرح ازجمله دربارۀ خلع‌سلاح هستند.

به‌گفتۀ این منبع، مذاکره‌کنندگان حماس روز سه‌شنبه در دوحه با مقام‌های ترکیه، مصر و قطر گفت‌وگو کرده‌اند و این گروه «حداکثر دو تا سه روز» برای پاسخ‌گویی نیاز دارد.

طرح ترامپ که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز از آن حمایت کرده است، شامل آتش‌بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی ظرف ۷۲ ساعت، خلع‌سلاح گروه حماس و عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل از غزه است.

خبرگزاری فرانسه به‌نقل از منبع فلسطینی خود نوشت: «حماس می‌خواهد برخی از بندها مانند خلع‌سلاح و اخراج کادرهای حماس و سایر گروه‌های فلسطینی اصلاح شود.»

در این میان برخی گزارش‌ها از ایجاد دودستگی در میان گروه افراطی حماس حکایت دارد. یک منبع به خبرگزاری فرانسه گفته است: «تا این لحظه دو دیدگاه در داخل حماس وجود دارد: نخست از پذیرش بی‌قیدوشرط حمایت می‌کند چون مهم‌ترین نکته تضمین آتش‌بس از سوی ترامپ است، به شرطی که میانجیگران اجرای طرح توسط اسرائیل را تضمین کنند.»

اما گروه دیگر «درباره بندهای مهم طرح نگرانی جدی دارد و خلع‌سلاح و اخراج هیچ شهروند فلسطینی از غزه را نمی‌پذیرند.»

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت بخش‌هایی از طرح غزه به «توضیح و گفت‌وگو» نیاز دارد، از جمله موضوع عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه.

همزمان اکسیوس خبر داد که طرحی که در اختیار حماس قرار گرفته است، با نسخه‌ای که پیش‌تر آمریکا و گروهی از کشورهای عربی و اسلامی بر سر آن توافق کرده بودند، تفاوت چشمگیری دارد و دلیل آن مداخله نتانیاهو بوده است.

براساس این گزارش، روز یکشنبه، استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، در نشستی شش‌ساعته با نتانیاهو و مشاور نزدیک او، ران درمر، درباره تغییرات متن مذاکره کردندو نتانیاهو موفق شد تغییراتی به‌ویژه در شرایط و جدول زمانی عقب‌نشینی اسرائیل از غزه بگنجاند.

به‌گفته منابع، مقام‌های عربستان سعودی، مصر، اردن و ترکیه از این تغییرات به‌شدت خشمگین شدند و قطری‌ها حتی کوشیدند دولت ترامپ را از انتشار جزئیات طرح در روز دوشنبه منصرف کنند، اما به‌نوشته اکسیوس، کاخ سفید آن را منتشر کرد و کشورهای عربی و اسلامی را برای حمایت از آن تحت فشار گذاشت.

دونالد ترامپ گفته است اگر حماس طرح او را رد کند، او از اسرائیل برای انجام اقدامات موردنظر خود در قبال حماس در غزه «حمایت کامل» خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو هم گفته است اگر حماس این طرح را رد کند، اسرائیل خود «کار را تمام خواهد کرد».