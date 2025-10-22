.
فعالیت و جایگاه سیاسی هوشنگ نهاوندی در گفتوگو با مهرداد خوانساری
هوشنگ نهاوندی از چهرههای برجستهٔ حکومت پهلوی که مشاغلی همچون وزیر آبادانی و مسکن، ریاست دفتر شهبانو فرح پهلوی و ریاست دانشگاههای شیراز و تهران را بر عهده داشت در ۹۳ سالگی در بروکسل درگذشت. سیاستمداری که گفته میشود در سالهای پایانی حیات خود گوشهنشینی اختیار کرده بود. مهرداد خوانساری، دیپلمات پیشین در حکومت پهلوی، در گفتوگو با برنامهٔ «ساعت ۱۴» رادیوفردا به فعالیت و جایگاه سیاسی آقای نهاوندی پرداخته است.
