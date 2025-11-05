ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به مقامهای ارشد این کشور دستور داد پیشنهادهایی برای احتمال انجام آزمایش هستهای تهیه کنند؛ اقدامی که در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دربارۀ آغاز دوباره آزمایش تسلیحات هستهای عنوان شده است.
پوتین روز چهارشنبه ۱۴ آبان در جلسه شورای امنیت روسیه گفت که وزارتخانههای دفاع و خارجه و نهادهای امنیتی موظفاند پیشنهادهایی درباره «آغاز آمادهسازی برای آزمایش تسلیحات هستهای» ارائه دهند.
پوتین روز چهارشنبه همچنین گفت که نتیجۀ بررسیهای این کشور در این موضوع باید در شورای امنیت ملی تحلیل و دربارۀ آغاز احتمالی مراحل آزمایش تصمیمگیری شود.
به گزارش رویترز، وزیر دفاع روسیه، آندری بلوسوف، در نشست شورای امنیت روسیه گفت که «اظهارات و اقدامات اخیر ایالات متحده» نشان میدهد باید برای «آزمایشهای هستهای تمامعیار» آماده شد و پیشنهاد داد سایت قطبی نوایا زِملیا در شمال روسیه میتواند در مدت کوتاهی برای این منظور آماده شود.
پوتین در اظهارات جداگانهای که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، گفت اگر ایالات متحده آزمایشهای هستهای را از سر بگیرد، روسیه نیز چنین خواهد کرد.
ترامپ: «آزمایش تسلیحات هستهای ما بلافاصله آغاز میشود»
دونالد ترامپ هفته گذشته در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که به پنتاگون دستور داده است «آزمایش تسلیحات هستهای ایالات متحده را در سطح برابر با روسیه و چین آغاز کند» و گفته بود این روند «بلافاصله آغاز خواهد شد».
او هنوز روشن نکرده است که منظورش آزمایشهای انفجاری زیرزمینی بوده یا آزمایشهای غیرانفجاری موشکهای حامل کلاهک هستهای.
بهگفتۀ تحلیلگران امنیتی، ازسرگیری آزمایشهای هستهای پس از بیش از سه دهه میتواند، در شرایط تنش شدید ژئوپولیتیکی، اقدامی بیثباتکننده باشد.
آندری باکلیتسکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه خلعسلاح سازمان ملل، در شبکه ایکس نوشت: «چرخه کنش و واکنش در بالاترین سطح است. هیچکس چنین چیزی را نمیخواهد، اما ممکن است ناگزیر به آن برسیم.»
روسیه از سال ۱۹۹۰، یعنی یک سال پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، هیچ آزمایش هستهای انجام نداده است. آخرین آزمایش ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ انجام شد و چین و فرانسه در سال ۱۹۹۶ دست به آزمایش زدند.
در قرن بیستویکم تنها کره شمالی آزمایش انفجاری هستهای انجام داده است که آخرین بار آن سال ۲۰۱۷ بود.
در ماه اکتبر (ماه گذشتۀ میلادی)، روسیه دو سامانۀ تسلیحاتی با قابلیت حمل کلاهک هستهای، از جمله موشک کروز «بورِوِستنیک» و اژدری با کلاهک و پیشرانهٔ هستهای به نام «پوسایدون» را بدون استفاده از کلاهکهای هستهای آزمایش کرد.
دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ماه ژانویه تلاش کرده است میان روسیه و اوکراین میانجیگری کند، اما این گفتوگوها تاکنون به نتیجهای نرسیده و او از پوتین بهدلیل رد چندین درخواست برای آتشبس، بهطور فزایندهای ابراز نارضایتی کرده است.