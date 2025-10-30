دستور رئیس‌جمهوری آمریکا به وزارت جنگ این کشور برای ازسرگیری فوری آزمایش‌های سلاح هسته‌ای با واکنش‌هایی در سطح جهانی روبرو شد.

دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه هشتم آبان اعلام کرد دلیل اتخاذ این تصمیم «برنامه‌های آزمایشی دیگر کشورها» است و انجام این آزمایش‌ها «ضروری» است تا آمریکا از رقبای هسته‌ایش عقب نماند.

فرحان حق، معاون سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش گفت: «دبیرکل بارها تأکید کرده که خطرات هسته‌ای فعلی به طرز نگران‌کننده‌ای بالا هستند و باید از تمام اقداماتی که می‌تواند منجر به اشتباه محاسباتی یا تشدید تنش با پیامدهای فاجعه‌بار شود، اجتناب شود».

او افزود: «آزمایش هسته‌ای هرگز و تحت هیچ شرایطی مجاز نیست».

یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، نیز روز پنجشنبه از ایالات متحده و روسیه خواست از انجام آزمایش‌های جدید سلاح‌های هسته‌ای خودداری کنند.

او در پاسخ به سوال یک خبرنگار در جریان سفرش به دمشق، پایتخت سوریه، گفت: «بسیار مهم است که هر پنج کشورِ دارای سلاح هسته‌ای به تعلیق‌های مربوط به ممنوعیت آزمایش‌ها پایبند بمانند».

وزیر خارجه آلمان تأکید کرد: توقف ممنوعیت آزمایش‌ها باید حفظ شود، از جمله توسط کره شمالی، «تنها کشوری که در قرن بیست‌ویکم آزمایش‌های هسته‌ای انجام داده است».

وادفول گفت که برلین هنوز در تلاش است تا بفهمد منظور رئیس‌جمهور ایالات متحده دقیقاً چیست.

رئیس سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای هم روز پنجشنبه گفت که هرگونه آزمایش انفجاری سلاح هسته‌ای برای تلاش‌های جهانی عدم اشاعه و صلح و امنیت مضر خواهد بود.

رابرت فلوید گفت که از واکنش‌های عمومی که در مورد آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند، آگاه است.

آقای فلوید افزود: «هرگونه آزمایش انفجاری سلاح هسته‌ای توسط هر کشوری برای تلاش‌های جهانی عدم اشاعه و صلح و امنیت بین‌المللی مضر و بی‌ثبات‌کننده خواهد بود».

او اظهار داشت: سیستم نظارتی سازمان تحت مدیریت او «آماده است تا هرگونه آزمایشی از این دست را شناسایی کرده و داده‌ها را در اختیار کشورهای امضاکننده این پیمان قرار دهد».

ترامپ روز پنجشنبه در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، با هشدار نسبت به این‌که روسیه و چین طی چند سال آینده به سطح ایالات متحده در این زمینه خواهند رسید، نگرانی‌ها از ورود جهان به مرحله‌ای خطرناک‌تر در حوزهٔ سلاح‌های هسته‌ای را رد کرد و گفت زرادخانه آمریکا «به‌خوبی ایمن شده» است.

نوع آزمایش‌ها و سلاح‌هایی که قرار است آزمایش شوند، هنوز مشخص نیست.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در پنج دهۀ بین ۱۹۴۵ تا پیمان جامع منع آزمایش هسته‌ای در ۱۹۹۶، بیش از دو هزار آزمایش هسته‌ای انجام شد که یک هزار و ۳۲ مورد توسط ایالات متحده و ۷۱۵ مورد توسط اتحاد شوروی صورت گرفت. بریتانیا ۴۵ آزمایش، فرانسه ۲۱۰ و چین نیز ۴۵ آزمایش انجام دادند.

از زمان امضای این پیمان هم ۱۰ آزمایش هسته‌ای انجام شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، هند دو آزمایش در سال ۱۹۹۸، پاکستان دو آزمایش در سال ۱۹۹۸، و کره شمالی آزمایش‌هایی در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶ (دو بار) و ۲۰۱۷ انجام دادند.

آخرین آزمایش ایالات متحده در ۱۹۹۲، چین و فرانسه در ۱۹۹۶ و اتحاد شوروی در ۱۹۹۰ بود.