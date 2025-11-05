بازداشت شیرین کریمی، محمد مالجو، پرویز صداقت و مهسا اسدالله‌نژاد، افرادی که بیشتر با سابقۀ فعالیت‌های علمی‌شان در حوزه‌های جامعه‌شناسی و اقتصاد شناخته می‌شوند، این پرسش را به میان می‌آورد که مخاطب هدف حکومت از بازداشت افرادی که چهره‌های شناخته‌شده‌ای نیستند، چیست. حسین قاضیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا، در برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا به این پرسش جواب داده است.