چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴

هدف حکومت از بازداشت چهره‌های علمی در ایران چیست؟

هدف حکومت از بازداشت چهره‌های علمی در ایران چیست؟
هدف حکومت از بازداشت چهره‌های علمی در ایران چیست؟

بازداشت شیرین کریمی، محمد مالجو، پرویز صداقت و مهسا اسدالله‌نژاد، افرادی که بیشتر با سابقۀ فعالیت‌های علمی‌شان در حوزه‌های جامعه‌شناسی و اقتصاد شناخته می‌شوند، این پرسش را به میان می‌آورد که مخاطب هدف حکومت از بازداشت افرادی که چهره‌های شناخته‌شده‌ای نیستند، چیست. حسین قاضیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا، در برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا به این پرسش جواب داده است.

