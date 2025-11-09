آنجلینا جولی مشاهداتش از حملات پهپادی روسیه به مردم اوکراین را شرح داد

آنجلینا جولی پس از سفر به مناطق جنگزدۀ اوکراین، ضمن شرح مشاهداتش از حملات پهپهادی روسیه، از رهبران جهان بابت ناتوانی در پایان دادن به رنج میلیونها غیرنظامی در مناطقی همچون اوکراین، سودان، غزه، یمن و کنگو انتقاد کرد.
این بازیگر سرشناس هالیوود، پس از سفر غیرمنتظرهاش به اوکراین در اوایل هفتۀ گذشته، روز یکشنبه ۱۸ آبان گزارشی مصور در اینستاگرامش منتشر و تهدید دائمی حملات پهپادی را که مردم ساکن نزدیک خطوط مقدم در اوکراین با آن مواجهاند، توصیف کرد.
او نوشت: «صدای وزوز آرامی در آسمان میشنوی. این صدا در محل به نام "سافاری انسانی" شناخته شده است، چون از پهپادها برای تعقیب، شکار و ایجاد وحشت در مردم بهطور مداوم استفاده میکنند.»
آنجلینا جولی همچنین نوشت: «لحظهای بود که مجبور شدیم بایستیم و صبر کنیم تا پهپادی از بالای سرمان عبور کند.»
او این مطلب را در کنار عکسهایی از یک درمانگاه زیرزمینی، عملیات پاکسازی آوار و ویدئویی از دیوار یادبود قربانیان جنگ منتشر کرد.
خانم جولی تأکید کرد که خودش با تجهیزات حفاظتی در محل بوده و فقط چند روز آنجا مانده، اما برای مردم محلی این وضعیت بخشی از زندگی روزمره است.
رسانهها پیشتر از سفر آنجلینا جولی به اوکراین با وجود ادامۀ جنگ خبر داده بودند. او در این سفر از مناطق خرسون و میکولایف بازدید کرده و با خانوادههایی دیدار کرده که در نزدیکی خطوط مقدم زندگی میکنند.
او نوشت بسیاری از مردم مدارس و بیمارستانهای خود را برای حفظ امنیت به پناهگاههای زیرزمینی منتقل کردهاند و افزود: «دیدن این صحنهها دشوار اما الهامبخش بود.»
آنجلینا جولی همچنین به رنج مردم در سودان، نوار غزه و دیگر مناطق درگیر جنگ اشاره کرد و از شجاعت امدادگران و داوطلبان کمک به مردم تمجید نمود.
او نوشت: «درک این مسئله دشوار است که چگونه در جهانی با چنین ظرفیت بالایی برای دیپلماسی، غیرنظامیان در اوکراین، سودان، غزه، یمن، جمهوری دموکراتیک کنگو و بسیاری مناطق دیگر روزانه رنج میبرند. گویی کسانی که در قدرتاند هیچ کاری برای پایان دادن به این درگیریها و حفاظت برابر از همه غیرنظامیان نمیتوانند انجام دهند.»
آنجلینا جولی حدود ۲۰ سال، تا سال ۲۰۲۲، بهعنوان فرستادۀ ویژۀ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل فعالیت کرد. او پیشتر نیز در آوریل ۲۰۲۲ پس از آغاز تهاجم گستردۀ روسیه به اوکراین سفری غیرمنتظره به این کشور داشت.
اکنون اوکراین بیش از سه سال و نیم است که در برابر تهاجم گستردۀ روسیه از خود دفاع میکند.
در تازهترین حملات، بهگفتۀ مقامات اوکراین، روسیه شامگاه ۱۷ آبان با پرتاب ۴۵۸ پهپاد و شلیک ۴۵ موشک به نیروگاههای حرارتی، تولید برق را در این کشور متوقف کرد.
اوکراین در ماههای اخیر با حمله به پالایشگاهها و انبارهای نفت روسیه تلاش کرده است به نوبه خود جریان سوخت ارتش مسکو را مختل کند.