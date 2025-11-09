اوکراین در تاریکی؛ حملات سنگین روسیه ظرفیت تولید برق را به «صفر» رساند

اوکراین در پی حملات سنگین روسیه به زیرساخت‌های انرژی در دو روز اخیر با خاموشی‌های گسترده روبه‌رو شده و مقامات این کشور هشدار داده‌اند که ظرفیت تولید برق عملاً به «صفر» رسیده است.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه از کی‌یف، شرکت دولتی «سِنتِر-اِنِرگو» روز یک‌شنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که حملات شبانه روسیه با صدها پهپاد و موشک به نیروگاه‌های حرارتی، تولید برق را کاملاً متوقف کرده است.

این شرکت گفت: «تعداد بی‌سابقه‌ای از موشک‌ها و پهپادها، چند فروند در هر دقیقه، دقیقاً همان نیروگاه‌هایی را هدف گرفتند که پس از حمله ویرانگر سال ۲۰۲۴ بازسازی کرده بودیم.»

در جریان حملات شامگاه ۱۷ آبان، هفت نفر کشته شدند و هزاران نفر در سراسر کشور در تاریکی و سرمای بدون گرمایش مانده‌اند. به گفته مقام‌های اوکراینی، از ۴۵۸ پهپاد و ۴۵ موشک شلیک‌شده، پدافند هوایی موفق به انهدام بیش از ۴۰۰ پهپاد و ۹ موشک شده است.

کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه حملات و افت دما، کی‌یف ممکن است با «فاجعه فنی» روبه‌رو شود.

سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، این حملات را «یکی از سخت‌ترین شب‌های کل جنگ» توصیف کرد و هشدار داد که استان‌های کی‌یف، دنیپروپتروفسک، دونتسک، خارکیف، پولتاوا، چرنیهیف و سومی با قطع برق‌های طولانی روبه‌رو خواهند بود.

او به شبکه محلی یونایتدنیوز گفت: «دشمن با موشک‌های بالیستیک که سرنگونی آنها بسیار دشوار است، حمله‌ای گسترده انجام داد. به سختی می‌توان چنین تعداد حمله مستقیمی به تأسیسات انرژی از ابتدای تهاجم را به یاد آورد.»

شرکت انتقال برق «اوکر-اِنِرگو» نیز اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی خاموشی‌ها بین ۸ تا ۱۶ ساعت در روز ادامه خواهد داشت.

همزمان، آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، گفت پهپادهای روسیه دو ایستگاه برق مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌ای خِمِلنیتسکی و ریونه را در غرب کشور هدف گرفته‌اند. او این اقدام را «تهدیدی عمدی علیه ایمنی هسته‌ای اروپا» دانست.

او از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست نشست اضطراری برگزار کند و چین و هند را نیز به فشار بر مسکو برای توقف حملات فراخواند.

چین و هند به طور سنتی خریداران بزرگ نفت روسیه هستند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در پیام شبانه خود از کشورهای غربی خواست با تحریم‌های تازه علیه بخش انرژی روسیه و ارسال سلاح‌های بیشتر پاسخ دهند.

او گفت: «فشار بر روسیه هنوز کافی نیست. هرگونه ضعف، تنها ولادیمیر پوتین را به ادامه جنگ و وارد کردن آسیب‌های بیشتر تشویق می‌کند.»

اوکراین در ماه‌های اخیر با حمله به پالایشگاه‌ها و انبارهای نفت روسیه تلاش کرده است به نوبه خود جریان سوخت ارتش مسکو را مختل کند.