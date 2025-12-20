سه مهاجر افغان در مرز ایران و افغانستان بر اثر سرما جان باختند

مقامات محلی طالبان مرگ دست‌کم سه شهروند افغانستان بر اثر سرمای شدید در استان هرات هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران را تأیید کردند.

یک مقام محلی روز شنبه ۲۹ آذر به خبرگزاری فرانسه گفت: «سه نفر که قصد عبور غیرقانونی از مرز افغانستان و ایران را داشتند، به دلیل سرمای هوا جان خود را از دست داده‌اند.»

بر اساس این گزارش، این مهاجران بخشی از گروهی بودند که روز چهارشنبه قصد ورود به ایران را داشتند اما از سوی نیروهای مرزی افغانستان متوقف شدند. عملیات جست‌وجو همان شب آغاز شد، اما اجساد قربانیان روز پنجشنبه پیدا شد.

هم‌زمان، برخی خانواده‌های قربانیان در گفت‌وگو با رادیو آزادی می‌گویند فقر، بیکاری و نبود چشم‌انداز معیشتی در افغانستان، آن‌ها را ناچار کرده است اعضای خانوادهٔ خود را از مسیرهای سخت و خطرناک راهی مهاجرت کنند.

عضو یکی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با رادیو آزادی، یکی از قربانیان را پسری ۱۴ساله معرفی کرد و گفت حدود ۱۵ روز پیش خانه را ترک کرده بود و پس از چند روز بی‌خبری، خبر مرگش به خانواده رسید.

او افزود پدر این نوجوان که در فقر شدید زندگی می‌کند، فرزندش را با امید دستیابی به آینده‌ای بهتر راهی ایران مسیر کرده بود. او تأکید کرد اگر در افغانستان امکان کار وجود داشت، هیچ خانواده‌ای حاضر نمی‌شد فرزند خود را به چنین راه‌هایی بفرستد.

پیش از این نیز منابع محلی در هرات به رادیو آزادی گفته بودند که شمار قربانیان سرما در مسیرهای مهاجرتی ممکن است بیش از آمار رسمی باشد، هرچند رقم دقیقی اعلام نشده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، به‌دلیل افزایش فقر، بیکاری و بحران اقتصادی، مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران افزایش یافت. هم‌زمان، تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و محدود شدن صدور ویزا بسیاری را ناچار کرده است از مسیرهای قاچاقی و پرخطر وارد ایران شوند.

بر اساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار شهروند افغانستانی بین ماه ژانویه تا پایان نوامبر ۲۰۲۵ از سوی مقام‌های ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند؛ بازگشت‌هایی که این نهاد آن‌ها را عمدتاً «اجباری و تحت فشار» توصیف کرده است.

به‌گفتهٔ این سازمان، این بازگشت‌های گسترده فشار بیشتری بر منابع و خدمات محدود افغانستان وارد کرده و خطر جابه‌جایی‌های جدید را افزایش داده است.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل هفتهٔ گذشته از کشورها خواست روند بازگرداندن اجباری افراد به افغانستان را متوقف کنند و هشدار داد که آن ها با «خطر واقعی آسیب‌های جدی» روبه‌رو هستند.

افغانستان که در ماه‌های اخیر با دو زمین‌لرزه بزرگ مواجه بوده و به‌شدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است، هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده علیه زنان، با بحران انسانی و معیشتی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به‌گفتهٔ برنامه جهانی غذای سازمان ملل، بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند.